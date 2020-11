Sozialdrama "Mellow Mud": Wenn Geschwister im Matsch stecken

In einer Szene sitzt Raya in einem Baum und sägt verdorrte Äste aus der Krone. Sie möchte die alte Apfelplantage hinter dem Haus rekultivieren – als eine potenzielle Einkommensquelle. Hoffnung auf eine bessere Zukunft keimt auf. Dann stirbt die Großmutter. Raya meldet den Tod nicht beim Sozialamt, um die Pension weiter beziehen zu können. Ihrem Bruder schärft sie ein, nun auf keinen Fall mehr auffallen zu dürfen. Das heißt: Regelmäßig zur Schule gehen! Das Beste aus der eigentlich ausweglosen Lage machen. In ein paar Monaten wird die junge Frau ihren 18. Geburtstag feiern, was mit der Aussicht auf Unabhängigkeit und Selbstbestimmung verbunden ist.

Intensive Geschichte fast ohne Dialoge

Regisseur Renārs Vimba inszeniert diese Geschichte fast ohne Dialoge. Er konzentriert sich auf Blicke, auf Gesten, auf die Mimik von Gesichtern. Findet zu einer Intensität, die diese eigentlich eher konventionelle Coming-of-Age-Geschichte so besonders macht. Dazu gehören auch der minimale Einsatz von Filmmusik und eine Montagetechnik, die viele Szenen nicht zu Ende erzählt, sondern vorzeitig abbricht.