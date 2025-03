Das erwartet junge Musikfans im Konzertsommer

Zehntausende auf dem Olympiahügel bei Taylor Swift, Adele in einer eigenen Arena und Sonnenuntergang mit Coldplay – wir haben noch die Bilder des letzten Musiksommers in Bayern vor Augen. Wie sieht es mit dem diesjährigen Sommer aus? Kann das letzte Jahr noch getoppt werden?

Olympiahalle wird Hauptstätte für Pop-Künstlerinnen

Letztes Jahr war das Olympiastadion der Ort für weltweit beachtete Konzerte: Doch ab Oktober wird das Olympiastadion umfassend saniert, was das Stadion ein Jahr länger als ursprünglich geplant bis in den Sommer 2028 für Konzerte sperrt. Und obwohl es im Sommer noch geöffnet ist, finden dieses Jahr weniger Konzerte und Festivals als sonst statt.

Trotzdem müssen München und der Rest Bayerns auch 2025 nicht auf große Namen verzichten: Am 31. Mai und 1. Juni spielt Dua Lipa zwei ausverkaufte Shows in der Olympiahalle. Gleiche Location und ebenso ausverkauft: das Konzert der 21-jährigen Kanadierin Tate McRae am 11. Juni. Auch Katy Perry kommt am 31. Oktober in die Halle, die Karten waren kurz nach Vorverkaufsstart schon weg. Für große Namen ist selbst die größte Indoor-Spielstätte Münchens anscheinend zu klein. Auch John Legend gastiert dieses Jahr in der Münchner Olympiahalle, der R&B und Soul Musiker wird seine einzige Show in Deutschland am 7. Juni spielen.