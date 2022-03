"Das Ereignis": Filmdrama über eine verbotene Abtreibung

Die junge Anne ist verzweifelt. Die Studentin aus der kleinen Gemeinde Yvetot in der Normandie wird ungewollt schwanger, im Frankreich des Jahres 1963. Sie will das Kind nicht, will ihr Studium als Lehrerin fürs Gymnasium fortsetzen, will sich mit anderen über ihre Lage austauschen, darüber reden, sich selbst zurechtfinden in dieser Situation, aber ein Umfeld dafür gibt es nicht. Damals kamen Frauen für Abtreibungen in Frankreich noch ins Gefängnis. Und das liegt keine 60 Jahre zurück: "In einigen Ländern wurden vor gut 40 Jahren Abtreibungsgesetze verabschiedet", sagt Regisseurin Audrey Diwan, "andere Länder haben immer noch keine. Und niemand kümmert sich groß darum. Es ist unfassbar, was Frauen bei verbotenen Abtreibungen durchmachen – und es ist so wichtig, auf diese katastrophalen Zustände von Diskriminierung, Schmerz und Gewalt aufmerksam zu machen."

Ein Film wie ein Schlag in die Magengrube

Audrey Diwan hat das Buch von Annie Ernaux, das für ihren gleichnamigen Film "Das Ereignis" als Vorlage diente, erst vor gar nicht allzu langer Zeit gelesen. Die Lektüre habe sie überrascht, sagt Diwan, sie habe gedacht, sie wisse, was eine heimliche Abtreibung bedeute, aber nein, die Realität, wie sie im Buch beschrieben werde, sei viel härter und traumatisierender als ihre Vorstellung davon gewesen. Sie habe sich bei der Lektüre wie nach einem Schlag in die Magengrube gefühlt.

Im Film wie im Buch erleben die Zuschauer, wie die junge Anne, die nicht Mutter werden will und doch schon Mutter ist, an dieser Herausforderung fast zerbricht. Der Film erzählt das geschickt, weil er sich historisch zurücknimmt. Anfangs wirkt das Ganze, als würde es in unserer Zeit spielen: "Wir wollten einen Film machen, der eine Brücke schlägt zwischen den Zeiten und den Geschlechtern", sagt Audrey Diwan, "er sollte zugänglich sein für alle, und ich wollte nicht, dass er einem Genre wie dem Historienfilm zugeordnet ist.

Wird Abtreibung in mancherorts bald wieder strafbar?

Dieser Form von intensiver Anteilnahme entspricht auch die Kameraarbeit: Diwan zeigt ihre fantastische Protagonistin Anamaria Vartolomei ganz nah, filmt ihr Gesicht oft in Großaufnahme, und sperrt sie gewissermaßen ein in klaustrophobischen Kompositionen. Es gibt kein Entkommen. Die Kamera ist immer dran an ihr, kriecht Anne unter die Haut. Wir Zuschauer und Zuschauerinnen sollen nicht auf Anne blicken, sondern Anne sein – so umschreibt das Diwan. Man leidet mit. Die Regisseurin versucht, Psyche und Physis einer solchen Erfahrung zu erfassen. Und das in Zeiten, in denen die Liberalisierung der Abtreibung in vielen, vor allem katholisch geprägten Ländern Europas wieder in Frage gestellt wird. Die 2020 gegen Massenproteste durchgesetzten restriktiven Gesetze in Polen etwa gelten konservativen Parteien in Italien, Spanien, der Slowakei oder Kroatien als Vorbild, freiheitliche Lösungen wieder rückgängig zu machen und so die Rechte und Lebensräume von Frauen erneut massiv zu beschneiden.

"Das Ereignis" überzeugt durch sein klares visuelles Konzept und durch seine entschiedene Haltung. Und strahlt trotz kaum auszuhaltender Szenen eine ungeheure Lebenskraft aus, der Film bestürzt und berührt, natürlich auch, weil die Geschichte gut ausgeht, ohne damit ein Happy End vorzugaukeln. Annie Ernaux beschreibe in ihrem Buch eine Schmerzensreise, sagt Hauptdarstellerin Anamaria Vartolomei, aber an deren Ende habe die Hauptfigur Anne ihre Freiheit zurückgewonnen.