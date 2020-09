Unsere Katastrophe ist Corona: "Das Erdbeben in Chili" am Resi

Man möchte sich gar nicht trennen von diesem Glück im Unglück, das die Liebenden Jeronimo und Josephe bei Kleist verspüren – von dieser Hoffnung auf einen Neuanfang, der in der Katastrophe liegt. Bei Regisseur Ulrich Rasche ist sie eingetaucht in warmes Licht, vor dem sich in harten Schatten ein Chor als neue Gemeinschaft abzeichnet. Egalitär, friedlich, human. Eine soziale Utopie, fast mystisch anzusehen auf der ewig rotierenden Drehbühne. Verführerisch, weil sich in ihr die rhythmisch getriebene Apokalypse zum melodiösen Paradies wandelt.

"Ein Virus ist nicht einfach nur ein Virus"

In Kleists Novelle ist es das Erdbeben in Chili, das einem sozial geächteten Liebespaar Aussicht auf Liebe und Frieden gibt. Ein Moment von kurzer Dauer. Zu groß das menschliche Bedürfnis nach Erklärungen für Unheil. Zu stark der Einfluss jener, die genau solche Erklärungen liefern. Die von Schuld und Sühne zum Beispiel, eine universale Erzählung. Ob vorgebracht unter dem religiösen Deckmantel des Chorherrn bei Kleist, der die utopische Gemeinschaft in einen Mob verwandelt, dem das Liebespaar zum Opfer fällt.

Oder vorgebracht mit vermeintlich "aufgeklärten" Argumentationen, wie sie heute oft zu hören sind, im Zuge unseres aktuellen "Erdbebens" – nämlich Corona. Dazu Ulrich Rasche: "Ein Virus ist nicht einfach nur ein Virus, sondern ein Virus tritt auf, weil sich Menschen, Menschengruppen oder Nationen falsch verhalten haben. Und wenn wir vielleicht auch keine christliche Erzählung mehr gelten lassen, die Wertvorstellungen, die Struktur, die sind weiterhin 'virulent', die sind aktuell, die sitzen in uns drin. Wir befrachten sie nur mit neuen Inhalten. Und sich das klar zu machen, darüber Aufklärung sich zu verschaffen, ist wichtig."