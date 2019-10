So will David A. Sinclair das Alter als Krankheit bekämpfen

Ein längeres Leben – wollen wir das überhaupt?

"Wenn wir in der Lage sind, alle diese genetischen Mechanismen zu steuern, werden sich die Medizin und auch unser Alltagsleben grundlegend wandeln," schreibt Sinclair. Aber: Wollen wir das überhaupt? Wollen wir in die innersten Mechanismen unseres Körpers steuernd eingreifen, nur um womöglich 10 bis 20 Jahre mehr zu haben? Was ist, wenn diese Eingriffe in unseren Gen-Haushalt Spätfolgen haben, wie können wir uns davor schützen? Eine gesellschaftliche Debatte ist nötig – und zwar bevor diese Anti-Aging-Substanzen den Markt erobern.

Und: Sollen wir Sinclair und seinen Kollegen überhaupt glauben, wenn sie vollmundig verkünden: "Kein biologisches Gesetz besagt, dass wir altern müssen!"? Widerspricht das nicht allem, was wir bislang erfahren haben, an uns selbst und an unseren Mitmenschen? Sinclair lässt diese Bedenken übrigens gelten, betont aber im gleichen Atemzug, dass sich die Menschen zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch noch nicht vorstellen konnten, zu fliegen, bis die Gebrüder Wilbur und Orville Wright 1903 erstmals abhoben. Und Sinclair erinnert auch daran, dass bei Tumorerkrankungen noch bis in die sechziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts nur die Symptome bekämpft wurden. Erst die molekularbiologische Forschung der vergangenen 40 Jahre gebe berechtigte Hoffnung, Krebs ganz zu besiegen. Die heutige Altersforschung sei auf dem Stand der Krebsforschung in den 1960er Jahren.

Wie es sich anfühlt, alt zu werden

Aber gehören der Tod, das Ende und in gewisser Weise auch das Leiden nicht zum Leben dazu? Ist nicht die Begrenztheit eine Bedingung für ein erfülltes Leben – nach dem Motto "Carpe diem!"? Und: Ohne gleich Martin Heideggers "eigentliches Dasein" als "Vorlaufen zum Tod" zu bemühen: Verbinden wir nicht auch viele positive Seiten mit dem Alter, wie legitimer Rückzug, Gelassenheit, Weisheit, Zufriedenheit?

Doch darauf geht Sinclair nicht weiter ein. Stattdessen zeigt er seinen Student*innen und Zuhörern wie es sich anfühlt, alt zu werden, zum Beispiel mit einem "Altersanzug": "Wenn ich Vorträge über meine Forschungsarbeiten halte, bringe ich manchmal einen 'Altersanzug' mit und bitte einen jungen Freiwilligen, ihn anzuziehen. Darin verringert ein Halsband die Beweglichkeit im Hals, bleigefütterte Jacken und Verbände am ganzen Körper simulieren Muskelschwäche, Ohrstöpsel verringern das Hörvermögen, und eine Skibrille simuliert den grauen Star". Nach ein paar Minuten sei jeder froh, den Anzug wieder auszuziehen. Zehn Jahre dauere in der Regel das von den oben skizzierten Alterungsprozessen gebeutelte Leben. Wer wollte all diese Handicaps nach Möglichkeit nicht verhindern?

Jungbrunnen ohne Kostenexplosion

Aber: Wer soll das bezahlen? Sinclair geht davon aus, dass eine Verlängerung unserer durchschnittlichen Lebensspanne um 20 und mehr Jahre dem Gesundheitswesen nicht mehr Kosten beschert, vorausgesetzt, die Älteren bleiben bei guter Gesundheit. Der Altersforscher rechnet sogar mit dem Gegenteil und beruft sich dabei auf Studien aus Harvard und von Ökonomen aus der ganzen Welt. Sinclair macht plausibel, dass die Kosten für die Behandlung der gängigen Alterskrankheiten wie Diabetes, Herzerkrankungen, Alzheimer, Osteoporose und Krebs insgesamt weit höher sind als die Ausgaben für Mittel, die den Alterungsprozess insgesamt anhalten und dadurch vor den genannten Krankheiten schützen.

Im Jahr 2100, so glaubt er, werden Menschen im Schnitt 120 Jahre alt werden. Todesfälle würden zwar nicht so bald eine Seltenheit, aber es werde "nicht mehr lange dauern, bis wir sie immer weiter in die Zukunft verschieben können". Eine Obergrenze gibt es nach Sinclairs Überzeugung nicht.

Langlebigkeit führt nicht notwendig zur Überbevölkerung

Wenn dieser Glaube schon schwer nachzuvollziehen ist und eher an Science-Fiction-Szenarien erinnert, dann erst Recht Sinclairs These, dass die Lebens-Verlängerung im großen Stil nicht zur Bevölkerungsexplosion führen werde. Sein Argument ist der globale Rückgang der Familiengröße, wobei Sinclair betont, dass die Bevölkerung zwar zunehmen, aber nicht exponentiell wachsen werde. Eine wirkliche Begründung für diese These bleibt der US-amerikanische Wissenschaftler aber schuldig. Und das ist allerdings symptomatisch für das Schreiben und Arbeiten des gebürtigen Australiers – sein Metier sind Lebensprozesse: Sinclair blendet systematisch aus, was er nicht haben will, was aber zum Leben gehört wie die harte Realität von Geburt und Tod. Da Sinclair schon seit seiner Kindheit das langsame Sterben und 10-jährige Hinsiechen entsetzlich findet, strebt er nach einem raschen schmerzlosen Tod. Der stelle sich bei Langlebigkeit zumindest bei Nagetieren "meist um so schneller" ein, "je länger wir sie leben lassen". Für die Humanmedizin rät er grundsätzlich zur Legalisierung der Sterbehilfe und zum medizinisch begleiteten Suizid.

Alles ist machbar, Wissenschaft und Technik werden auch die Probleme der Überbevölkerung auf unserem jetzt schon gefährdeten Planeten lösen. Bedenkenträgern hält der Altersforscher gerne entgegen, dass "Pessimismus häufig ein Anzeichen für außerordentliche Privilegien" sei.

Aber ein bisschen Pessimismus darf schon sein, wenn jemand so vollmundig verspricht, den Menschheitstraum der Unsterblichkeit wahr zu machen!

David A.Sinclair: "Das Ende des Alterns. Die revolutionäre Medizin von morgen" ist am 1. Oktober in der Übersetzung von Sebastian Vogel bei DuMont erschienen.