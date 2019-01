Das Dilemma der Christine Wunnicke

Anfang Januar zirkulierte die E-Mail einer Gruppe, die sich MBAI nennt: Münchner Bürger gegen Antisemitismus und Israelhass. "Wir sind eine Gruppe von Juden und Nichtjuden aus verschiedensten Backgrounds - die wegen Anfeindungen anonym bleiben möchte", so stellt sich die MBAI vor. Sie fordert auf, den Ernst Hoferichter-Preis nicht an Dieter Hanitzsch zu verleihen. Die E-Mail ging an die Präsidentin der Israelitschen Kultusgemeinde Charlotte Knobloch, an Ministerpräsident Markus Söder, an Oberbürgermeister Dieter Reiter und viele andere.

Hintergrund war die Karikatur, die Dieter Hanitzsch nach dem israelischen ESC-Sieg im letzten Jahr in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht hat und die in ihrer Ausführung von vielen als antisemitisch empfunden wurde. Andere sagten, Karikaturisten müssten eben überzeichnen. Auch der deutsche Presserat sah die Karikatur von der Meinungsfreiheit gedeckt. Dieter Hanitzsch sah das so, wies die Vorwürfe von sich – und wurde von der Süddeutschen Zeitung schließlich entlassen. Heute arbeitet er für die Münchner Abendzeitung. Anfang Januar zirkulierte dann die E-Mail der MBAI.

"Nicht mit Hanitzsch auf einer Bühne!"

Auch der Münchner Schriftstellerin Christine Wunnicke blieb das nicht verborgen. Sie sollte gemeinsam mit Dieter Hanitzsch morgen den Ernst Hoferichter-Preis erhalten. Einen Preis, den man ihr gönnt. Denn Wunnicke ist eine Autorin, deren herausragendes Werk noch viel zu wenig gewürdigt wurde. Zweimal stand sie schon auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Am 11. Januar erklärte die Autorin auf ihrer Facebook-Seite, die MBAI hätte ihr "'vehement' nahegelegt, den Hoferichter-Preis abzulehnen und nicht mit Herrn Hanitzsch auf eine Bühne zu treten‘“.

Christine Wunnicke ist politisch engagiert. Man trifft sie regelmäßig auf Demos gegen die AFD, sie positioniert sich unermüdlich gegen rechts. Und doch erklärte sie hier, dass sie die Absicht habe, den Preis anzunehmen. Sie halte die Netanjahu-Karikatur für missglückt, sie glaube aber nicht, dass die Zeichnung antisemitisch "gemeint" war. Sie schrieb: Die Frage nach der Zulässigkeit verletzender Karikaturen ist komplex. Ich kann mir wünschen, dass Herr Hanitzsch auf diese Karikatur verzichtet hätte, und gleichzeitig mit Nachdruck dafür eintreten, dass Karikaturen, die Kritik an der Politik Israels üben, auch mit abscheulichen Personenporträts, nicht zensiert und nicht verboten werden.“

"Unterkomplexe" Reaktionen der Kulturschaffenden

Die Schriftstellerin möchte - und man kann es gut verstehen - von keiner Seite vereinnahmt werden. Am letzten Montag schreibt sie nun auf ihrem Facebook-Account, dass sie den Preis nun doch ablehnt, nur noch so könne sie ihr – einsames – Beharren auf einem "Unentschieden" im Fall Hanitzsch zum Ausdruck bringen. Sie schreibt, die Reaktionen auf den Protest gegen die Preisverleihung - gemeint waren Stellungnahmen von EX-OB Ude, Kulturreferent Hans-Georg Küppers und etlichen Kulturschaffenden - habe sie als unterkomplex, unsensibel und selbstgerecht empfunden. "Ich möchte mich nicht für eine kritikresistente Solidaritätsveranstaltung vereinnahmen lassen, die meinem eigenen Standpunkt nicht entspricht", so die Autorin.

Christine Wunnicke verzichtet auf 5.000 Euro. Viel Geld, das sie sicher, wie die meisten Autoren, gut brauchen könnte. Es ist eine wirklich tragische Situation: Da bekommt eine Autorin einen Preis, der ihr künstlerisches Werk würdigen soll. Und sie gerät zwischen die Fronten von politischen Auseinandersetzungen, die weder mit ihrem Werk noch mit ihr selbst zu tun haben. Sie will sich von keiner Seite vereinnahmen lassen. Und um integer zu bleiben, kann sie sich aus dem Dilemma nur retten, indem sie auf den Preis verzichtet. Wirklich schade für Christine Wunnicke.