Was Hashtags erlauben und verbauen

Kein Zeichen hat in letzter Zeit eine vergleichbare Karriere gemacht, und bis heute hat sich im Deutschen kein ebenbürtiges Wort für dieses relativ junge Sprachelement finden lassen: Hashtag. Im digitalen Rautezeichen oder Doppelkreuz bündelt sich Empörung - wie z.B. im #Aufschrei –, und es verbindet sich oft mit dem einen impulsgebenden Schlagwort, dem Buzzword für gesellschaftliche Debatten. Der Kulturwissenschaftler Andreas Bernard hat ein Buch darüber geschrieben: „Das Diktat des #hashtags. Über ein Prinzip der aktuellen Debattenbildung“. Knut Cordsen hat mit ihm gesprochen.

Knut Cordsen: Theaterstücke tragen heutzutage Hashtags im Titel, Romane, Kunstausstellungen, Podiumsdiskussionen, Serien. Dieser Tage bekam ich eine Mail, die „Deutschlands erste Twitterband“ anpries, „The Screenshots“, alles Follower-starke Musiker wie Kurt Prödel, die fleißig Hashtags setzen. Wie erklären Sie sich die enorme Popularität dieser Chiffre?

Andreas Bernard: Es ist natürlich ein großartiges Zeichen und ein großartiges Werkzeug, um Stimmen zu bündeln und um verschiedene Beiträge unter ein gleiches Schlagwort zu subsumieren. Ich glaube alle, die Interesse an Kampagnen-Bildung haben, alle, die Interesse an Schneeball-Effekten von Öffentlichkeit haben, sind am Hashtag interessiert.

Wenn der Hashtag „ein verheißungsvolles gesellschaftliches Symbol“ ist, wie Sie schreiben, dürften viele bitter enttäuscht sein, denn die Vernetzung, die es verspricht, hält es zumindest im analogen Leben in Museen, Schauspielhäusern, Romanen nicht. Aber im digitalen Leben natürlich sehr wohl. Ein Hashtag, das steckt schon im Wort, „markiert“ einen Sachverhalt oder eine Person. Das macht jemanden, der etwa im Zuge der #MeToo-Kampagne markiert wurde, zu einem gebrannten Rind wie einst im Wilden Westen. Ist der Hashtag nicht oft ein gefährliches Brandzeichen, das man nicht mehr loswird?

Ja, man könnte sagen, dass von dieser Ambivalenz aus mein ganzes Buch versucht hat zu argumentieren. Ich glaube, man wird niemals dahin kommen, die Qualitäten oder die Verheißungen des Hashtags zu leugnen. Es gibt Menschen, die von dem System der Massenmedien unzureichend repräsentiert werden und deshalb die Möglichkeit nutzen, sich in einer Vielzahl von Stimmen zu äußern und damit eine gewisse Macht im öffentlichen Raum beanspruchen. Man hat das gesehen bei Hashtags wie #Ferguson oder #BlackLivesMatter oder auch #MeToo. Aber auf der anderen Seite kann man die Etymologie ernst nehmen – dieses „to tag“ in Hashtag -, und die Markierung, das Branding hat natürlich auch gewisse Konsequenzen. In dem Sinne, dass es alle Beiträge unter einem bestimmten Hashtag – und seien sie noch so heterogen - durch dieses Schlagwort homogenisiert und vielleicht auch nivelliert. Ich würde sagen, genau in dieser Ambivalenz zwischen dem Hashtag als Ermöglicher, um am gesellschaftlichen Diskurs teilzunehmen, und dem Hashtag als Nivellierer muss man ihn vielleicht betrachten.

Jetzt haben Sie die Ambivalenz schon mehrfach angesprochen. Die Fälle und Vorwürfe bei #MeToo unterscheiden sich voneinander doch recht stark, ordnen sich aber alle interessanterweise einem Hashtag allein unter. Das ist eben diese Nivellierung. Man muss dabei an Friedrich Nietzsche denken: „Wehe mir – ich bin eine Nuance.“

Andreas Bernard: Es wäre interessant zu erfahren, wie Nietzsche in seinem Schreiben auf den Hashtag reagiert hätte. Von der Kürze seiner Schreibweise her hätte zu ihm ja Twitter gut gepasst. Ich würde sagen, dass jeder Hashtag sozusagen sein Problem gleich mitproduziert. Auf meiner Twitter-Timeline ist vor etwa vier, fünf Tagen der Hashtag #unten aufgetaucht, unter dem Leute beschreiben, wie ihre Herkunft aus einer niederen Klassenzugehörigkeit sie behindert hat und diskriminiert hat. Sofort habe ich dazu zwei sensible Feuilletons gelesen in den letzten Tagen, die das Problem an diesem Hashtag aufgreifen. Das heißt, in dem Moment, in dem auf Twitter eine Kampagne ins Rollen kommt, die dem Einzelnen die Gelegenheit gibt, sich zu äußern zum Beispiel über eine biografische Diskriminierung, treten sofort Probleme der Grenzziehung auf – und der Unmöglichkeit, eigenbrötlerisch-idiosynkratisch Standpunkte zu vertreten, weil die ja alle gleich unter einem Hashtag verschlagwortet werden müssen.