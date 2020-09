Das Debüt der Giant Rooks ist viel Hochglanz aber wenig Wagnis

Wenn deutsche Popmusiker englisch singen, ist das immer so eine Sache. Entweder gelingt es, Hits zu landen, wie das etwa Alphaville und Fool’s Garden vorgemacht haben oder aber es bleibt beim Sich-Hinein-Träumen in die angloamerikanische Popwelt. Die frühen Element Of Crime und die Jeremy Days, die immerhin in Deutschland einen kleinen Hit hatten, sind Beispiele für diese Art des mit starkem Akzent vorgetragenen, englischsprachigen Popsongs Made in Germany.

Ein Händchen für Melodien

Die Giant Rooks, die ursprünglich aus dem westfälischen Hamm kommende Indie-Pop-Band, zählt, hört man "ROOKERY", ihr auf Hochglanz poliertes Debütalbum, aller Wahrscheinlichkeit nach in letztere Kategorie. Das Quintett, das sich vor sechs Jahren zusammenfand und erwartungsgemäß nach Berlin gezogen ist, hat unbestreitbar Qualitäten. Sänger Frederik Rabe hat ein Händchen für Melodien, der Rest der Band verpackt seine aufwärts strebenden Vocals mit passenden, nicht unspannenden Arrangements. Die Musiker erinnert ein bisschen an die 80-er Jahre, an kühle New Wave-Sounds, hat aber auch genug Pop-Appeal, um mitreißend und frisch zu wirken.