"A Bavarian Tale": Selten hat Bayern mehr Spaß gemacht

In dem Computerspiel "A Bavarian Tale – Totgeschwiegen" sind wir der "Physikatsberichtersteller" Valentin Schmitt, der im Jahr 1866 in das beschauliche Dorf Wolpertshofen geschickt wird. Eigentlich sollen wir nur den Viehbestand dokumentieren. Doch kaum sind wir in dem kleinen Ort angekommen, der frappierend an Kochel am See erinnert, berichtet der bierbäuchige Bürgermeister von einem Mord.

Also machen wir das, was man als Zugereister in einem bayerischen Dorf halt so macht: Wir stecken unsere Nase in die Angelegenheiten anderer Leute und finden heraus, dass es hinter der idyllischen Fassade gar nicht so idyllisch zugeht. Entstanden ist dieses tannöd-hafte Krimi-Rollenspiel bei dem kleinen Münchner Studio Active Fungus Studios.