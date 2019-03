Sex-Roboter: Was es heißt, eine Maschine zu begehren

Auch wenn es für viele immer noch abwegig klingen mag. Umfragen bestätigen: Immer mehr Menschen interagieren erotisch mit Puppen, Maschinen oder Robotern, hinter denen künstliche Intelligenzen stehen. Manche Forscher prognostizieren sogar, dass in einigen Jahrzehnten solche Liebesbeziehungen so normal sein werden wie mit anderen Menschen. Einen Blick in die Zukunft des Begehrens wirft Sophie Wennerscheid mit ihrem Buch "Sex Machina". Wir haben mit ihr gesprochen.

Dieses Gebiet ist groß. Kann man eine erste Orientierung schaffen, indem man sagt, wir haben auf der einen Seite die sogenannte menschliche Natur, auf der anderen Seite die Technik?

Sophie Wennerscheid: Ich würde eine Dreierkonstellation vorschlagen: Natur – Mensch – Technik. Was mich an dem Thema interessiert hat, ist vor allen Dingen die Frage: Was könnte das denn überhaupt heißen, sich einer Maschine erotisch zu nähern? Dazu muss man aber erst einmal das gängige Subjekt-Objekt-Denken aufgeben und sich auch fragen: Was macht diese Maschine dann mit uns? Berührt sie uns, konkret haptisch aber auch emotional beziehungsweise psychisch? Und was geschieht dabei in unserem Inneren, wenn wir einer Maschine, vielleicht sogar einem humanoiden Roboter gegenüberstehend, zuhören, auf ihn reagieren?

Es gibt in Ihrem Buch ein spannendes Kapitel über Puppen, die ja in der ganzen Kulturgeschichte eine Rolle als erotisch aufgeladene Objekte spielen und jetzt ein Revival als übernatürlich schöne, technisch ausgefeilte „Partnerinnen“ erleben – interessanterweise nahezu ausschließlich für Männer.

Die Puppen, die gekauft werden, sind zu 98 Prozent nach weiblichem Vorbild gestaltet und haben mit den aufblasbaren Sex-Gummipuppen, wie wir sie noch vor einigen Jahren hatten, nichts mehr gemeinsam. Das sind Puppen, deren Materialeigenschaften das haptische Gefühl einer menschlichen Haut imitieren. Man kann sie sich, von der Haarfarbe bis zur Brust, exakt so bestellen, wie man möchte. Das kann auch schnell seltsam werden – zumindest dann, wenn die Hersteller die Puppen sehr stereotyp gestalten und diese dann eher an Porno-Modelle erinnern. Das finde ich persönlich schwierig. Denn meiner Ansicht nach sollten wir diese Puppen nicht als Objekte betrachten und auch nicht so herstellen. Aber die meisten Hersteller produzieren Puppen, die verfügbare Frauen darstellen. Und das ist das Bild, das auch dem potenziellen Kunden nahegelegt wird.