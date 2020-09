"Das Buch eines Sommers": Bas Kast und sein Romandebüt

Selbsterkenntnis in erzwungener Lockdown-Situation

Dann stirbt dieser Onkel und ausgerechnet sein Tod öffnet Nicolas die Türe zu einem anderen Leben. Der Schriftsteller-Onkel hinterlässt eine Villa, ein verwildertes Anwesen in einer ländlichen Gegend. Nicolas muss hinfahren, in eine Welt ohne Terminkalender und Handyempfang. Die Reise wird eine Reise zu sich selbst. "Ich hatte den Roman vor Ausbruch der Corona-Pandemie fertig, aber das ist schon so eine Lockdown-Situation, in die ich meine Figur da hineingeschrieben habe", sagt Bas Kast. "Die erzwungene Auszeit ist für Nicolas eine Chance, innezuhalten und sich zu fragen: Bin ich auf dem richtigen Weg?"

Entwicklungsroman ohne erzählerische Schnörkel

Bas Kast bettet den Weg seiner Hauptfigur auf knapp 240 Seiten in eine klug aufgebaute Handlung ein, die ohne viel Ortswechsel und erzählerische Breite auskommt. "Das Buch eines Sommers" ist ein Entwicklungsroman im Kleinen: keine Prosa, die Literaturgeschichte schreiben wird, aber ein gefällig geschriebenes, geglücktes und durchaus berührendes Buch. Und – zum Glück – ist es kein verkappter Ratgeber in Romanform. Denn "Das Buch eines Sommers" wirft große Fragen auf und gibt vor allem Anregungen statt Antworten.

"Das Buch ist ein Angebot, in den Dialog mit sich selbst zu kommen: Was will ich wirklich? Es ist eine Einladung an den Leser, das eigene Leben zu hinterfragen, bevor es zu spät ist. Es heißt ja, dass man am Ende des Lebens nicht unbedingt das bereut, was man versucht hat und woran man gescheitert ist. Sondern man bereut das, was man gerne mal versucht hätte, aber man hat sich nie rangewagt." Bas Kast, Autor

"Das Buch eines Sommers" von Bas Kast erscheint am 23. September 2020 im Diogenes Verlag und kostet 22 Euro.