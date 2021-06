"Das Blaue vom Himmel": So geht Open Air Komödie in München

Regisseur und Hauptdarsteller Marko Pustišek stand gut zwei Stunden auf der Bühne und hat in der gesamten Zeit in der Rolle des gerissenen Bernard praktisch jedes Wort gelogen, aber jetzt, nach dem Schlussapplaus, stellt er sich nochmal an die Rampe und schüttet sein Herz aus: Schlimme Zeiten lägen hinter uns allen, jeder habe sie anders gemeistert, aber eines könne jeder aus der Lockdown-Ära mit in die Zukunft und nach Hause nehmen: Jeden Moment genießen, als ob es der letzte wäre. Die Zuschauer beklatschten ihn dafür so zustimmend wie dankbar, denn Pustišek hat einen wunderbaren Sommerabend im Biergarten des Wirtshauses Siebenbrunn am Münchner Tierpark hingelegt. So rasant, so frech, so lässig und so glaubwürdig war schon lange kein Boulevardstück mehr zu erleben.

Mit Lügen fühlen sich alle am wohlsten

Allerdings war der im vergangenen Oktober verstorbene Autor Éric Assous auch ein herausragender Komödiendichter. So sagte er mal über seine Arbeit: "Man muss mit mathematischen Gleichungen ans Werk gehen, und alles gleichzeitig bedienen: Literatur, Mathematik und Beobachtung. Ich bin bei allen Proben dabei, um sicher zu gehen, dass der Text, mit dem der Schauspieler konfrontiert ist, auch funktioniert." Für den 1956 in Tunis geborenen Franzosen war Unterhaltungstheater durch und durch politisch, womit er in der Tradition von Molière steht. Zwar hat der kein Stück mit dem Titel "Der Lügner" zu Papier gebracht (das war sein Vorgänger Pierre Corneille), aber wenn, dann hätte er es ungefähr so aufgebaut wie Assous seinen "Mon meilleur copain" im Jahr 2011, zu deutsch "Das Blaue vom Himmel". Es ist ein Moralstück, klar, über die Frage, wie sinnvoll es eigentlich ist, immer die Wahrheit zu sagen. Und Bernard kommt in seiner Schlussansprache zu einem eindeutigen Ergebnis: Mit Lügen fühlen sich alle am wohlsten - die Hässlichen, die Untreuen, die Pedanten und Spießer.