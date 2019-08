Das Beste an "Berlin, I love you" ist Hannelore Elsner

Eine schöne Idee, die Cities of Love-Filme des französischen Produzenten Emmanuel Benbihy, pro geliebter Stadt viele Kurzfilme namhafter Regisseure und Regisseurinnen zu einem langen Film zu versammeln. Paris, New York, Rio und tatsächlich auch Malmö wurden schon so gefeatured. Aber ausgerechnet die Folge "Berlin I love you" stößt offenbar nicht auf Gegenliebe, stattdessen hat sie vorab schon einiges an Häme kassiert, ein Beitrag sollte von Ai Wei Wei stammen, wurde auch gedreht, fehlt nun aber. Selbstzensur sagen die einen, aus Angst, Unterstützer für die nächsten Filme zu verlieren. Die Berlinale wollte den Berlin-Film lieber nicht dabeihaben, "grottenschlecht" lautete das Urteil des Festivalchefs, um sich zu verteidigen, als der absurde Verdacht aufkam, die Entscheidung gegen den Streifen habe mit dem China-Bezug zu tun.

Vielleicht war ja genau das der Plan des Filmverleihs: Für Spekulationen sorgen, indem die filmische Liebeserklärung an Berlin eher geheim gehalten, versteckt wird – vor der Presse zum Beispiel. Gleichzeitig mit Schlagzeilen über mutmaßliche Selbstzensur von Fragen der ästhetischen Qualität ablenken. Damit am Ende die Befürchtungen des Zuschauers so groß sind, dass er nun fast schon erleichtert aus dem Kino gehen und ausrufen kann: "Ach, so schlimm war es doch gar nicht." Und das war es ja auch nicht.

Nicht schlimm, aber verzichtbar

Verzichtbar aber schon. Verzichtbar und vor allem: bemüht zeitgemäß – sogar in den stärkeren Episoden. Wenn zum Beispiel Keira Knightley einen Jungen aus der Flüchtlingsunterkunft mit nach Hause nimmt, für eine Nacht nur. Und muss sich doch ihrer Mutter erklären, die zuvor das fehlende Olivenöl für das größte Problem im Leben der erwachsenen Tochter gehalten hat.

Das Thema, das Grau in Grau der Umsetzung – all das überrascht nicht. Aber Helen Mirren und Keira Knightley geben einem das Gefühl, es ginge um etwas, das auch uns etwas angeht, uns vielleicht sogar berühren könnte. Dieses Gefühl beschleicht einen nicht allzu oft.