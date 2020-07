Snøhetta Arctic Nordic Alpine - Dialoge mit der Landschaft

Das Entscheidende an der Architektur von Snøhetta ist die Zugänglichkeit. Man entwirft Bauten ohne soziale Grenzen, man möchte niemanden ausschließen. Das zieht sich als Thema durch eine Videoinstallation, die im hinteren Galerieraum von Aedes läuft: Da ist die einem treibenden Eisberg nachempfundene Norwegische Oper in Oslo zu sehen, deren 20.000 Quadratmeter Dachfläche von jedermann und –frau vollständig betretbar sind, als eine gewaltige Bühne zur Feier der Bürger und ihrer Stadt. Derselbe Geist prägt den Entwurf des neuen Opernhauses von Shanghai – und auch das geplante Museumsquartier auf dem Bozener Hausberg Virgl in Südtirol ist mit frei zugänglichen Rampen, Gärten und Veranstaltungsflächen eine Art moderne alpine Akropolis, die zwischen Architektur, Gesellschaft und Natur vermittelt. Den spektakulären sozialen Auftritt der Snøhetta-Bauten kann man als ultrademokratisch bezeichnen – den Architektinnen und Architekten des Büros mit rund 250 Mitarbeitern weltweit geht es um die Erweiterung der Definition von Baukunst, erklärt Direktorin Jette Hopp: "Auch, dass wir Architektur als Kulturentwicklung verstehen. Also – weg von der Bauindustrie. Und damit muss man auch für ganz andere soziale Zusammenhänge Verantwortung übernehmen. Ich würde das nicht politisieren, aber das ist sehr angetrieben von diesem nordischen Kulturverständnis, auch was Landschaft angeht."

"Spektakel bieten die Berge genug"

In Norwegen gilt das Jedermannsrecht, das allen Menschen die grundlegende Nutzung der Natur und auch von privatem Landeigentum zugesteht. Das geht weit über das Betretungsrecht hinaus, wie es in Deutschland existiert.

Die Ausstellung in Berlin konzentriert sich vor allem auf die von Snøhetta in nordischen, arktischen und alpinen Bereichen geplanten Projekte. Es sind Orte der Natur, die unter hohem touristischen Druck stehen und deren weitere Zerstörung verhindert werden soll. So entwickelte man auf den Hängen der Innsbrucker Nordkette den 2017 eröffneten Perspektivenweg. Der Auftraggeber, die Nordkettenbahnen, wünschte sich etwas Spektakuläres, um noch mehr Besucher anzulocken, aber die Architekten intervenierten, wie Peter Zöch vom Innsbrucker Snøhetta-Büro erklärt: "Das ist ein gewisses Dilemma, aber hier wollten wir versuchen, das ein bisschen aufzulösen. Bei der Fragestellung, die wir mit dem Auftraggeber diskutiert haben, wurde von uns dann festgestellt: Spektakel bieten die Berge genug. Natürlich sind die Menschen da oben, die Frage ist, ob man die ein bisschen für diese alpine Landschaft sensibilisieren kann."