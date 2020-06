Das antike Paestum rüstet sich für die Zukunft

Als die historischen Stätten am 18. Mai wiedereröffnet wurden, kamen als Erste autistische Jugendliche mit ihren Familien, so Zuchtriegel: "Wir starten wieder von unserer sozialen Mission her und nicht direkt vom Ökonomischen oder Besucherzahlen."

Erheblich mehr Besucher in den vergangenen Jahren

Dabei haben gerade die Besucher in den vergangenen Jahren erheblich zugenommen, auf rund 420.000 im Jahr 2018 – fast die Hälfte mehr als drei Jahre zuvor. Die Eintrittskarten können auch als Abonnement erworben werden, ein Jahr lang, inclusive der Events. So könnten die Menschen aus der Region oft kommen, gerade auch für sie soll dieses Unesco-Weltkulturerbe, diese weltweit so bedeutende Stätte da sein. Bis zur Pandemie hätten sie täglich die Leute auch in die Museumsdepots gebracht und ihnen gezeigt, was da passiert – Restauratoren bei der Arbeit. Bei ihren Ausgrabungen, könne man täglich Führungen mitmachen betont Zuchtriegel.

Auch wenn diese momentan wegen Corona nicht stattfinden können, so haben doch die Ausgrabungen generell einen frischen Wind nach Paestum gebracht. Die Überreste dieser antiken Stadt – zunächst griechisch, dann römisch werden bewahrt und gleichzeitig weiter erforscht. Zuchtriegel will möglichst viele daran teilhaben lassen: "Wir möchten auch dadurch dazu beitragen, wenn Bauarbeiten im Stadtzentrum oder die neue Zug- oder Bahn- oder Autostrecke eben verzögert werden wegen archäologischer Funde, dass es nicht nur als Lästige – jetzt sind da wieder diese Archäologen, die müssen da wieder ewig lang graben und studieren – sondern dass es als Bereicherung empfunden werden kann. Aber dazu müssen wir eben erklären, was der Sinn von dem Ganzen ist."