Für Fortgeschrittene: Sag "Ich liebe Dich" auf Schwyzerdütsch!

Die Songs auf "Ich liebe Dich" wechseln zwischen Dreigesang und einzelnen Solo-Parts. Man könnte sagen: Die drei führen eine moderne, emanzipierte Beziehung: Jeder ist gleichberechtigt, jeder bekommt seinen Freiraum, jeder behält seine Unabhängigkeit. "Um die Unmittelbarkeit und Fragilität der Lieder zu bewahren wollten wir alles selbst einspielen“, erzählen die drei, die es genossen haben, mal ganz ohne den Druck, eine Hochglanzproduktion abliefern zu müssen, Songs aufzunehmen – in einem Studio in Südfrankreich, mit ein paar wenigen Instrumenten. Und mit ein paar wenigen Worten bringen sie die Sache mit dem "Ich liebe Dich" dramatisch auf den Punkt: "Mögen sich die Alpen genieren, mögen Ratten alles regieren. Möge ich meine Stimme verlieren. Es wär ganz schlimm und doch wärs gleich: Ich liebe Dich." – so die wörtliche Übersetzung dieser Zeilen aus dem Lied "Ich liebe dich, Sophie".

Nichts für Anfänger: Liebestexte auf Schwyzerdütsch

Die Schweizer Mundart der drei fügt sich ganz unpeinlich, weil ganz untümelnd in den Stilmix aus Chanson, Jazz und Folk-Pop. Man sieht den Faber förmlich mit Gitarre auf einem Esel einsam durch die Wüste galoppieren und von der Liebe fabulieren. Das Album "Ich liebe Dich" auf Mundart ist eines in jeden Fall auch: eine wunderbare Ablenkung. Lieber über so manche für uns tendenziell unverständliche schwyzerdütsche Liebessong-Formulierung nachzugrübeln als über das nächste Corona-Lockdown-Worst-Case-Szenario. Oder um es mit den Worten von Brando, Faber, Hunger zu sagen: Auf dass ein "Ich liebe Dich" uns leichter fällt und wir miteinander leichter fallen.

Das Album "Ich liebe Dich" von Dino Brandao, Faber und Sophie Hunger ist erschienen beim Label Two Gentlemen / Rough Trade.