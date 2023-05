Das Album "First Two Pages of Frankenstein" von "The National"

Neues Album, neue Wege

Gemeinsam mit seinen Bandkollegen und seiner Ehefrau Carin Besser schaffte Berninger es schließlich, zu den fast fertigen neuen Songs Texte zu verfassen. Das Ergebnis ist das beste Album der Band seit dem Fan-Liebling "Trouble Will Find Me" von 2013 – mit allen Elementen, die Fans an The National lieben: die mal filigran ineinandergreifenden, mal lärmig verzerrten Gitarren, das muskulöse Schlagzeugspiel von Bryan Devendorf, und Berningers tiefer Gesang, der jede Zeile mit der emotionalen Wucht einer Kurzgeschichte auflädt.

The National sind in der Phase ihrer Karriere, während der ein neues Album vor allem ein willkommener Anlass für eine erfolgreiche und profitable Tournee ist. Zeitgeistige Beobachtungen oder echte musikalische Innovationen gehören für eine Rockband mit einem Altersdurchschnitt von Anfang 50 nicht mehr unbedingt zum Aufgabengebiet. Dass auf "First Two Pages of Frankenstein" mehrere gute bis sehr gute Songs zu finden sind, die sich ihren Platz in den Setlisten der nächsten Tour verdient haben, darf also schon durchaus als Erfolg verbucht werden. Gleiches gilt für das Duett mit Taylor Swift, das allein wegen Swifts Strahlkraft einiges an Aufmerksamkeit und Streamingzahlen einbringen dürfte.