Das 15. Fünf Seen Filmfestival startet mit Klimaschwerpunkt

Laue Sommerabende direkt am See, dazu eine große Leinwand. Filmgenuss unterm Sternenhimmel.

Die Macher des Fünf Seen Filmfestivals könnten es sich leichtmachen: Man nehme zwei Dutzend publikumswirksame Sommerfilme, die demnächst sowieso im Kino starten, beschwingt und vergnüglich. Da wäre etwa "Der Hochzeitsschneider von Athen" über einen unfreiwilligen Brautkleidermacher in Griechenland – oder "Der Rosengarten von Madame Vernet", eine Komödie voller Blumen, oder der Dokumentarfilm über den Mann, dessen Stimme als magisch gilt, mal weich, mal rau – "Paolo Conte".

Unterhaltsam, familiär und engagiert

Paolo Conte im Seebad Starnberg. Ja, den gibt es tatsächlich beim Fünf Seen Filmfestival. Und auch den "Hochzeitsschneider" und "Madame Vernet". Aber das ist nur die eine, eben die leichte Seite des Sommerfestivals, das ab heute zum 15. Mal stattfindet. Denn Leiter, Gründer und Kinobesitzer Matthias Helwig will mehr: politische Debatten, andere Formen der Weltwahrnehmung, Aufmerksamkeit für Menschen, die in Systemen der Unterdrückung leben.

Seit Jahren schafft er den Spagat zwischen sommerlicher Unterhaltung und zivilgesellschaftlichem Engagement. So gibt es dieses Jahr einen Schwerpunkt zum Iran mit dem Berlinalegewinner "Doch das Böse gibt es nicht", nächste Woche wird mit drei Filmen ein Ukraine-Tag veranstaltet und beim traditionellen Filmgespräch am See heißt es diesmal: "Postpandemische Perspektiven: Wohin mit Film und Kultur?". Zu Gast sind Senta Berger und Michael Bully Herbig.

Im Fokus steht auch der preisgekrönte Bildgestalter und Kameramann Benedict Neuenfels, der bei einigen Vorführungen anwesend sein wird, so etwa bei der Komödie von Maria Schrader "Ich bin dein Mensch" im Seebad Starnberg.

Verliehen wird auch der Hannelore-Elsner-Preis, diesmal an Birgit Minichmayr – und eine neue Reihe gibt es auch: "Kino und Klima". Mit sieben Filmen möchte man zum Nachdenken anregen über unser Naturverständnis, über Ernährung und die eigene Co2-Bilanz.