"Wir sind uns selbst genug": Darum zitiert Roskosmos-Chef Lyrik

Die Internationale Weltraumstation ISS sei "wahrscheinlich das letzte, was Russland, die Vereinigten Staaten, die Europäische Union und auch Japan" noch verbinde, so der Chef der russischen Weltraumagentur Roskosmos. Und er drohte an, Russland werde notfalls "noch ein paar Karten auf den Tisch legen", um seine Raumfahrtindustrie vor dem Westen zu "schützen". Dmitri Rogosin (58), früher stellvertretender Ministerpräsident und Politiker mit besten Verbindungen ins nationalistische und rechtsextreme Lager, zeigte sich jetzt in einem Video obendrein von seiner literarischen Seite.

"Ihr habt uns das Gold gestohlen"

Er zitierte das Gedicht "Skythen" des modernen Klassikers Alexander Blok (1880 – 1921). In dem Text, der 1918 im russischen Bürgerkrieg geschrieben wurde, geht es um das Verhältnis von Russland zu Westeuropa. Blok beschreibt eindrucksvoll die Brückenfunktion seines Heimatlandes zwischen Asien und Europa, verweist auf die jahrhundertelangen Kämpfe in beide Richtungen und darauf, dass Russland sich "gekränkt" fühle, weil es vom Westen ausgenutzt und ignoriert worden sei: "Jahrhunderte saht ihr nach Osten, dann,/ das Gold einschmelzend, das ihr uns gestohlen,/ Habt höhnend ihr die Frist berechnet, wann/ Auf uns zu richten wären die Kanonen."

Russland liebe sowohl den "gallischen Esprit", behauptet Blok, als auch "das Genie des finster brütenden Germanen". Letztlich ist das ganze Gedicht ein Beleg für die Wut und Verzweiflung Russlands im Umgang mit dem sich überlegen fühlenden Westen. Diese Stimmung ist aus der Entstehungszeit heraus erklärbar: 1918 schied Russland aus dem Ersten Weltkrieg aus, musste für kurze Zeit große Gebiete an Deutschland abtreten und versank im innenpolitischen Chaos, bis sich die Rote Armee der Kommunisten durchgesetzt hatte. Der Rest Europas schaute befremdet zu, die junge Sowjetunion war anfänglich völlig isoliert.