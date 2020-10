Darum wurde Chemnitz Europäische Kulturhauptstadt 2025

Die Chemnitzer wissen, dass die Stadt auf Europas Landkarte (noch) nicht vorkommt und wollen in den nächsten fünf Jahren alles tun, damit sich das ändert. Wie sehr oft kleine Eingriffe in den Stadtraum große Wirkung entfalten können, zeigte sich bei der Sanierung einer Fußgänger-Unterführung. Der als düstere "Bazillenröhre" verrufene Weg wurde für das Kunstprojekt mit dem Titel "Gegenwarten" von der niederländischen Künstlerin Patricia Kaersenhout lichttechnisch aufgerüstet, so dass er jetzt in lila erstrahlt und plötzlich ein beliebtes "Wahrzeichen" wurde. Es sind solche Ereignisse, die die zwölfköpfige Jury liebt, die über die Europäische Kulturhauptstadt 2025 zu entscheiden hatte. Darunter waren übrigens nur zwei Deutsche, Barbara Mundel, die Intendantin der Münchner Kammerspiele, und der Historiker und Autor Ulrich Raulff, langjähriger Chef des Deutschen Literaturarchivs in Marbach.

Skulpturen-Parcours bis ins Erzgebirge

Chemnitz will auch die ganze Region einbinden, so ist für 2025 ein Skulpturen-Park in Arbeit, der auch Orte wie Annaberg-Buchholz und Freiberg umfassen soll. Bei der Präsentation scheute Chemnitz keinen Aufwand: Fünfzig Akteure waren mit sechs Kamerateams und zwei Kränen beim virtuellen Stadtrundgang dabei. Der führte eben nicht nur zu den einigermaßen bekannten Orten wie der Marx-Statue, sondern gerade auch zu den "Brennpunkten", zu Garagen und Werkstätten, die vielleicht künftig Orte für Kunst und Kultur sein könnten.