Darum wird im Mordfall Garcia Lorca nicht mehr ermittelt

Richter Josep Sola Fayet äußerte Verständnis für das Anliegen von Lorcas und Galindos Familienangehörigen, die Wahrheit zu erfahren. Das sei jedoch eine Angelegenheit für Historiker, nicht für Untersuchungsrichter. Um tätig werden zu können, benötige er erstens den Verdacht auf ein Verbrechen und zweitens einen mutmaßlichen Täter, der noch leben könnte. In diesem Fall sei es jedoch gar nicht mehr darum gegangen, eine Straftat aufzuklären, sondern vielmehr archäologische Nachforschungen anzustellen.

Eduardo Ranz, der Anwalt von Nieves García, hat inzwischen Berufung gegen die Entscheidung eingelegt. Seine Begründung: "Die Verpflichtung zur gerichtlichen Untersuchung von Mordfällen ist im Völkerrecht festgelegt, und in diesem Fall gilt der besondere Umstand, dass García Lorca der international bekannteste Andalusier ist."

Viele Rätsel bleiben ungelöst

Der Tod von García Lorca war bis zum Ende der Franco-Ära in Spanien 1975 ein gesellschaftliches Tabu. Bis heute ist nicht zweifelsfrei geklärt, wie der außerordentlich prominente Dichter ums Leben kam. Er hatte sich im Sommer 1936 in das elterliche Landhaus Huerta de San Vicente bei Granada begeben, wo er vom Putsch der Faschisten unter General Francos Oberkommando überrascht wurde. Am 16. August soll er aus dem Haus von Freunden in Granada, wohin er sich geflüchtet hatte, gewaltsam entführt worden sein.

Vorübergehend wurde er in ein Regierungsgebäude gebracht, das den örtlichen Aufständischen als Hauptquartier diente. Von dort wurde er nachts nach Víznar in der Umgebung Granadas verschleppt und möglicherweise an der Landstraße nach Alfacar zusammen mit drei anderen Republikanern (Dióscoro Galindo González, Joaquín Arcollas und Francisco Galadí) am 18. oder 19. August vom Großgrundbesitzer Juan Luis Trescastro erschossen. Die Leichen sollen am Straßenrand verscharrt worden sein. Auf dem Totenschein hieß es "Tod infolge kriegsbedingter Verletzungen".