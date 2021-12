Darum verzichtete George Clooney auf 35 Millionen Dollar Honorar

Als Werbefigur für eine Kaffeekapsel-Firma soll George Clooney mehr als dreißig Millionen Dollar verdient haben, kalkuliert der britische "Guardian", und mit dem Verkauf des von ihm mitgegründeten Tequila-Imperiums Casamigos soll der Star eine runde Milliarde Dollar eingeheimst haben. Dazu kommen natürlich noch die Einnahmen aus seinem angestammten Beruf als Filmschauspieler. Insofern wundert es nicht, dass Clooney jetzt in einem Interview mit dem Londoner Blatt freimütig einräumte, er habe tatsächlich "genug Geld". Und das garnierte er mit einer verblüffenden Anekdote: Er will das Angebot einer Fluggesellschaft ausgeschlagen haben, die ihm für einen einzigen Tag Arbeit für einen Werbespot ein Honorar von 35 Millionen Dollar angeboten haben soll.

Clooney (60) will mit seiner Frau Amal, einer Menschenrechts-Aktivistin und Anwältin, darüber gesprochen und gemeinsam mit ihr beschlossen haben, das Angebot auszuschlagen: "Die Airline hatte mit einem Land zu tun, das von Zeit zu Zeit fragwürdig ist, obwohl es einer unserer Verbündeten ist, und daher habe ich mir gedacht, okay, wenn mich das Vorhaben nur eine einzige Minute um den Schlaf bringt, ist es das nicht wert."

Lieber erträgt er Spott als Scham

Und zur Abrundung verwies Clooney darauf, dass er in den letzten Zügen der Trump-Administration regelmäßig von rechtskonservativen Moderatoren verspottet wurde: "Ich würde mich schämen, wenn ich nicht gegen die schrecklichen Dinge aufgetreten wäre, die er gemacht hat. Meine Kinder würden mich fragen: Er hat also junge Flüchtlinge in Käfige gesperrt und du hast nichts dagegen einzuwenden gehabt? Die Kritik an mir ist nicht annähernd so schmerzlich wie es meine Scham gewesen wäre."

Im Gespräch auf einer Londoner Terrasse verriet der Schauspieler einige weitere Begebenheiten aus seinem Leben. So ist Rosemary Clooney, die mit Bing Crosby "White Christmas" gedreht hat, zwar seine Tante, doch gesehen habe er sie als junger Mann selten, da er in Kentucky aufgewachsen sei, sie jedoch in Kalifornien lebte: "Wir haben sie aber alle verehrt und ich verliebte mich in die Vorstellung von Hollywood – ich träumte davon." Und Clooney darf ruhig weiterträumen, denn er hat bisher keinen nennenswerten Karriereknick erlebt. Gefragt, wie er das vermieden habe, verwies er darauf, dass er schon gut dreißig war, als er mit seiner Arztrolle in der TV-Serie "Emergency Room" bekannt wurde. Das habe ihm geholfen, mit dem Ruhm gelassener umzugehen.

"Ich kam mir vor wie meine Mutter 1964"

Die Clooney-Zwillinge werden übrigens angeblich nicht verwöhnt: Das Kindermädchen komme nur an vier Tagen die Woche, und während des Lockdowns sei die Familie ein ganzes Jahr auf sich allein gestellt gewesen: "Ich kam mir vor wie meine Mutter im Jahr 1964, machte den Abwasch und sechs Waschmaschinen-Ladungen am Tag." Entspannt betrachtet Clooney das Verhältnis zu seinem noch jungen Sohn: Der werde frühestens mit ihm verglichen, wenn er selbst schon 75 Jahre alt sei, das nehme viel Druck raus.

Mit einer Brise Humor reagierte Clooney auf die Frage, ob Leute unangemeldet bei ihm in seiner Villa im italienischen Como vorbeikommen könnten. Sicher, so seine nicht ganz ernst gemeinte Antwort, Schauspielerkollege Ernest Borgnine habe das auch mal gemacht. Seine beiden großen Vorbilder seien jedoch Gregory Peck und Paul Newman: "Sie waren saubere, altmodische Filmstars und sie mischten sich in die Politik ein. Deshalb machte es Freude, mit ihnen befreundet zu sein und einige der Dinge nachzumachen, die sie taten."

Anlass für das Interview war der Filmstart von Clooneys zweitem Projekt, an dem er "nur" als Regisseur beteiligt ist: "The Tender Bar" mit Ben Affleck in der Hauptrolle. Es geht darin um einen Jungen, gespielt von Tye Sheridan, der ungewollt in einer Bar auf Long Island aufwächst und die dortigen männlichen Gäste als Ersatzfamilie schätzen lernt.