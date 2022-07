Darum verunstaltet Putin Namen: "Wie heißen Sie noch mal?"

Ganz neu ist Putins Psycho-Taktik nicht: Schon 2013 düpierte er den WDR-Journalisten und jetzigen Fernsehdirektor Jörg Schönenborn mit der wenig schmeichelhaften Frage: "Wie heißen Sie übrigens?" Als der Interviewer seinen Namen nannte, fasste Putin unvermittelt nach: "Jörg?" Das sollte wohl despektierlich klingen, auf jeden Fall den Gesprächspartner aus der Fassung bringen. Diese Methode hat Putin nach den Beobachtungen russischer Medien inzwischen verfeinert. So vernuschelte er bei einem Treffen in St. Petersburg ständig den allerdings schwierigen Vornamen des kasachischen Amtskollegen Qassym-Schomart Tokajew. Dieser reagierte dem Gesichtsausdruck nach zu urteilen recht säuerlich - offenbar kam die Botschaft an.

"Das passiert, wenn sich Beziehungen verschlechtern"

Tokajew ist bemüht, auf Abstand zu Russland zu gehen und machte deutlich, dass Kasachstan die selbst ernannten Republiken im Donbass nicht anerkennen werde. Damit brachte er den Kreml gegen sich auf. Schon im Dezember letzten Jahres hatte Putin sich nicht dazu "herabgelassen", den Politiker mit dessen Namen anzureden, sondern nur von dem "neuen Präsidenten von Kasachstan" gesprochen und ihn einen "Kollegen" genannt.

Zufall ist bei Putin gar nichts, urteilen kundige Beobachter und verwiesen darauf, dass der Präsident den Namen von Tokajews Vorgänger im Amt, Nursultan Nasarbajew, niemals falsch ausgesprochen habe: "Das passiert jedes Mal, wenn sich die Beziehungen verschlechtern." Das Netz ist voll von Kommentaren zu Putins sublimer "Kampfmethode". In Kasachstan finden sich in der dortigen TikTok-Community zahlreiche "Aussprache-Nachhilfen" für den Präsidenten.

"Ergebnis von kleingeistigem Chauvinismus"

"Das kommt nicht gut an", sagte die kasachische Journalistin Asem Zhapisheva gegenüber dem oppositionellen Portal "Meduza" über Putins systematisches Namens-Bashing: "Auch als es die russischen Medien noch nicht erreichte, haben wir es bemerkt und gespürt. Ich denke, das ist Absicht. Zunächst einmal ist dies der großrussische Chauvinismus und die Fortsetzung des derzeitigen russischen Kurses – um allen Nachbarn Russlands zu zeigen, wer hier das Sagen hat. Was in der Ukraine passiert, ist genau das Ergebnis solch kleingeistiger Merkmale des Chauvinismus."

"Meduza" ist das schräge Thema ein ganzes, sehr vergnügliches Dossier wert. Dort wird etwa nachgefragt, ob Putin vielleicht altersbedingt Probleme habe, sich Namen zu merken. Das sei "unwahrscheinlich", denn ältere Menschen vergäßen im Fall des Falles gleich den ganzen Namen. Eine verzerrte Aussprache wie bei Putin lasse vielmehr auf eine "Sprechapraxie" schließen, aber bei ihm sei diese vermeintliche Krankheit ja sehr "selektiv". Und manchmal werde sogar überdeutlich, dass der Präsident seinen Namens-Tick als Waffe einsetze. So habe er den sehr berühmten russischen Musiker Juri Schewtschuk (65) mal nach dessen Namen gefragt - was allgemein als absichtliche Beleidigung gewertet wurde.

Sowjets waren in Formfragen streng und diszipliniert

Geheimdienstmann Andrei Soldatow ist absolut sicher, dass Putin diesbezüglich keine Aussprachefehler passieren, weil er sich als Ex-Agent penibel auf seine Gesprächspartner vorbereite. Mit Verballhornungen und scheinbar zerstreuten Nachfragen verschaffe sich der Präsident vielmehr Zeit zum Nachdenken und bringe sein Gegenüber aus dem Konzept. Häufig wähle Putin für ausländische Gäste auch russifizierte Namen, was ebenfalls herablassend, ja "fremdenfeindlich" gemeint sei, speziell bei zentralasiatischen Politikern.

Zu Sowjetzeiten seien solche Praktiken unmöglich gewesen, meint "Meduza". Die damaligen Machthaber seien in Formfragen sehr streng und diszipliniert gewesen. Putin jedoch habe als "Apparatschik" einen völlig neuen Ton in die Politik gebracht: Frech, unverblümt, lässig. Das lasse auf seine geringe formale Bildung schließen. Er hat den Ruf, nicht sonderlich pünktlich zu sein, Slang-Ausdrücke zu verwenden und auch nicht immer angemessen gekleidet zu sein. Dieser Stil färbe schon auf Außenminister Sergei Lawrow und andere Kreml-Insider ab. Besonders rabaukenhaft führt sich etwa der ehemals liberale Ex-Präsident Dmitri Medwedew auf, der jetzt stellvertretender Vorsitzender des Sicherheitsrats ist.