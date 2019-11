Darum trug Johnny Cash schwarz: "Ring of Fire" in München

Es ist die erste Eigenproduktion des Deutschen Theaters München seit langer Zeit, normalerweise kauft das Haus ja Tournee-Produktionen ein und geht damit einigermaßen auf Nummer sicher, setzt also auf anderswo Bewährtes. Diesmal mussten die Geschäftsführer Werner Steer und Carmen Bayer alles selbst organisieren, das Bühnenbild zum Beispiel, das aus lauter derben Holzlatten besteht, die von einem alten Stadel aus dem schwäbischen Tronetshofen südwestlich von Augsburg stammen.

Die großen Hits fehlen nicht

Es macht was her, ist nicht überkandidelt oder marktschreierisch, sondern verbreitet etwas Melancholie, etwas Heimeligkeit, illustriert also das, was Country & Western ausmacht. Werner Steer hatte die Truppe bei einem Auftritt in Wien gesehen und daraufhin beschlossen, so einen Abend in memoriam Johnny Cash auch in München herauszubringen. Da fehlen nicht die großen Hits, "A Boy Named Sue", "I Walk The Line", "Jackson" und "Ring of Fire", und nicht die unbekannteren Folk-Nummern wie "Country Boy" und "Big River".