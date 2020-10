Darum stehen die Männer auf der Kippe: "Cavalleria" in Stuttgart

In beiden jeweils gut einstündigen Opern, die zu sehen waren, geht es um Eifersucht: In Pietro Mascagnis "Cavalleria Rusticana" von 1890, übersetzt etwa "Ländliche Ehrensache", wird der fesche Bauernsohn Turiddu vom Ehemann seiner Geliebten hingemeuchelt, in den "Luci mie traditrici", den "Betrügerischen Augen" von 1998, beseitigt ein Graf erst seinen Nebenbuhler und dann seine untreue Gattin - obwohl er eigentlich kein Blut sehen kann.

Aus dem Brummer wurde ein Teilchen

Und weil derzeit fast alle Opern Uraufführungen sind, also wegen Corona-Bedingungen anders aufgeführt werden als gewohnt, war der Abend in jeder Hinsicht überraschend - leider nicht durchweg im positiven Sinne. Die "Cavalleria Rusticana" ist normalerweise ein wuchtiger Reißer: Laut, schmalzig, überwältigend, so, wie der Verismus um 1900 eben war. Da wurde kein donnernder Effekt ausgelassen, da war keine Farbe zu grell. In Stuttgart hatte Sebastian Schwab aus dem dicken Brummer jedoch ein sehr graziles Teilchen gemacht. Wegen der Pandemie saß nur ein Streicher-Quintett im Graben, der Chor hatte sich oben im Rang aufgebaut, eine Bläser-Gruppe spielte verborgen im Hintergrund, Dirigent Cornelius Meister setzte sich ab und zu ans Klavier. Das klang eher nach Kaffeehaus als nach Verismus und passte sogar nicht zur drallen Geschichte.