Darum sollte Haiyti noch möglichst lange ein Geheimtipp bleiben

Was Haiyti wirklich will, das will sie uns einfach nicht auf die Nase binden. Lieber führt sie in Interviews die fragende Journalistenzunft an der Nase herum. Eigentlich will sie ja nur diesen einen großen Megacharthit und dann mit der Kohle nach Sizilien auswandern und mit dem ganzen abgeschmackten Plattenbusiness nix mehr zu tun haben, erzählte sie neulich in einem Interview. Und an anderer Stelle sagt sie dann sowas:

"Ich hab halt das große Problem, dass ich nicht käuflich bin. Ich kann diese Schritte gehen, diese Mainstream-Features machen, ich hab auch schon ein paar gefragt, die wiederum wollten nicht mir. Die, die offen wären, da sag ich, das passt nicht. Ich gehe einfach nicht über Leichen und ich glaub, das gehört ein bisschen dazu, wenn man erfolgreich ist."

Klingt sympathisch und anständig ...

Haiyti, die letzte Deutschrap-Figur mit Würde, die sich über die würde- und anstandslosen auf ihre Art und Weise lustig macht? Erinnert sei an dieser Stelle an diesen kleinen Geniestreich im Sommer 2019, als sie das Musikvideo für den Song „Coco Chanel“ in der geschichtsträchtigen Strache-Villa auf Ibiza drehte. Während sie elegante Koksmetaphern ablässt, räkelt sie sich in der gleichen Wodka-Flaschen-Red-Bull-Umgebung wie seinerzeit der FPÖ-Politiker bei seinem Treffen mit der russischen Oligarchin.