Darum sind die Folk-Songs von Phoebe Bridgers Seelenpflaster

Sag noch einer, es gäbe keine tolle Musik! Punisher, das zweite Album der Songschreiberin Phoebe Bridgers dauert zwar nicht lange, aber die nicht mal 40 Minuten haben es in sich. Die Kalifornierin aus L.A. arbeitet mit wohlig-vertrauten Klangfarben von Akustikgitarren, Streichquartett und Banjo, aber auch mit subtilen Verfremdungseffekten wie rückwärts laufenden Tonspuren: Ein weicher Soundteppich in mitternächtlichem Moll also, der auf verschrobene Weise an Geister wie Leonard Cohen, Bon Iver und Radiohead erinnert. Nicht die schlechtesten Autoren melancholischer Balladen, in denen man sich immerzu verlieren will.

With A Little Help Of Her Friends...

Große Teile des LP-Zweitlings hat Bridgers mit ihrer Tourband eingespielt, aber auch den einen oder anderen Gast ins Studio geholt. Unter anderem wirkt Conor Oberst mit, begnadeter Musikus der Indie-Rockband Bright Eyes, der Miss Bridgers des öfteren bereits unterstützt hat, sowie – ältere Rockfans dürften staunen – der legendäre Rock-Schlagzeuger Jim Keltner: Keiner kommt mehr auf den Punkt wie dieser Altmeister höchst ökonomischen Trommelns. Zudem mit dabei: der junge Songschmied-Kollege Blake Mills, auch auf Bob Dylans soeben erschienenem Geniestreich "Rough And Rowdy Ways" zu hören.