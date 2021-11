Darum schimpft Regiestar Ridley Scott auf die "Handy-Generation"

Das moderne Ritter-Drama "The Last Duel" hat mit Matt Damon, Ben Affleck und Jodie Comer eine Starbesetzung und wurde gut besprochen, kam bei den Kinozuschauern aber nicht sonderlich gut an. Das Einspielergebnis beträgt bisher nur 28,1 Millionen Dollar, ein Viertel der Produktionskosten von rund 100 Millionen Dollar, so der britische "Independent". Und Regisseur Ridley Scott (83, "Alien", "Blade Runner") hat dafür einen Grund gefunden: Es seien die "Millenials" schuld, so der Star-Regisseur, also die Generation, die zwischen 1980 und 2000 geboren wurde, auch bekannt als "Generation Y". Dazu gehören somit alle, die derzeit zwanzig bis etwa vierzig Jahre jung sind, also diejenigen, die traditionell am häufigsten ins Kino gehen. Sie sind aus Sicht von Scott total fixiert auf ihre "verdammten Handys" und nicht mehr bereit, sich irgendwas außerhalb dieser Kleinbildschirme sagen zu lassen.

Der inzwischen betagte Erfolgsregisseur äußerte sich am 22. November im Gespräch mit Podcast-Autor und US-Comedian Marc Maron. Scott passt die "ganze Richtung" des Mediennutzerverhaltens nicht: Die Millenials steckten in einer Art "Vertrauenskrise", weil sie sich zu sehr auf ihre Smartphones verließen. Die noch Jüngeren seien viel zu sehr auf Facebook fixiert.

Fachleute nennen andere Gründe für Flop

Diese Behauptungen sorgen vor allem in der englischsprachigen Presse für eine rege Debatte. Dort widersprechen die Filmexperten Scott und nennen andere Gründe für die mäßigen Zuschauerzahlen. So sei Denis Villeneuves "Dune" kurz nach "The Last Duel" gestartet und habe prompt 367,2 Millionen Dollar erlöst. Nicht nur diese harte Konkurrenz habe Ridley Scott geschadet, auch die Promotion-Kampagne von Disney sei alles andere als optimal gelaufen. So sei das "Ritterspiel" um Seitensprung und Eifersucht für ein jüngeres Publikum "erklärungsbedürftig", doch diese Infos hätten es zu wenig in die sozialen Netzwerke geschafft.