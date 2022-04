Darum rechnet russischer Experte mit "katastrophaler Niederlage"

Nach in Russland veröffentlichten Umfragen befürworten siebzig Prozent und mehr der Befragten den Angriff auf die Ukraine. Doch diese Zahle dürfe man "keinesfalls ernst nehmen", so Soziologie Grigori Judin von der Moscow School of Social and Economic Science in einem Gespräch mit der Video-Bloggerin Katerina Gordejewa, das im Netz nachzulesen ist. Befragte in Russland gingen "meist davon aus, dass sie direkt mit dem Staat" sprächen, so der Umfrage-Experte.

Entsprechend vorsichtig reagierten sie. Umfragen würden daher "im Prinzip immer das belegen, was die Regierung belegt haben möchte". Zwar hätten die Zahlen anfangs noch eine gewisse Aussagekraft gehabt, doch mittlerweile sei es "vielleicht sogar besser", Umfragen "komplett zu verbieten".

"Alles ist gut, alles bald vorbei"

Judin verglich die heutige Lage in Russland direkt mit der von Deutschland am Vorabend des Zweiten Weltkriegs: "Wie viel Prozent Zustimmung hattet ihr denn 1939, als die 'Spezialoperation' gegen Polen begann? Ich sehe da keinen krassen Unterschied. Man sollte den Menschen keine idiotischen Fragen stellen und die Antworten nicht überbewerten."

Die meisten Russen wollten einfach ihr "privates, ruhiges Leben" weiterführen, sie klammerten sich an die "eigene Realität", was die Propaganda befördere: "Alles ist gut. Alles ist gut, alles ist bald vorbei, die politische Führung hat alles im Griff. Das genügt den Leuten, um ihr normales Leben ruhig weiterzuleben."

Es gebe zwar "einzelne militarisierte Gruppen" in Russland, das gelte jedoch bei weitem nicht für alle: "Wir dürfen nicht vergessen: Viele Russen machen gerade eine sehr schwere Erfahrung. Das Leben, das sie jetzt führen, haben sie sich wirklich lange, mit großem Aufwand und hohen Investitionen aufgebaut. Sie haben viele Jahre alles hineingesteckt, deswegen klammern sie sich jetzt so an diese Welt."

"Wir jagen uns in eine sinnlose, ewige Einsamkeit"

Politisch wagte Judin eine sehr düstere Prophezeiung: Russland werde "aufs Schrecklichste verlieren": "Es wird in jedem Fall eine katastrophale Niederlage. Es ist kein positives Szenario denkbar." Zur Begründung verwies der Soziologe darauf, dass Russland sich wegen des Angriffs auf die Ukraine mit zwei einer Nachbarn, die ihm kulturell am nächsten stünden, "für immer" zerstreiten werde, nämlich der Ukraine selbst und Belarus: "Wir jagen uns in eine völlig sinnlose, ewige Einsamkeit, in die wir eigentlich überhaupt nicht hineingeraten wollen. Wir wollten nie von der ganzen Welt isoliert dasitzen, niemals." Eine solche Katastrophe habe es in Russland noch nie gegeben.

"Gefühl der Niederlage verbrennt Russland"

Letztlich sei die russische Situation psychologisch mit der von Frankreich unter dem nationalistischen und populistischen Kaiser Napoleon III. (1808 - 1873) und mit Deutschland in der Weimarer Republik vergleichbar: "In beiden Fällen sehen wir eine abrupte Einführung eines Wahlrechts, bei dem den Massen schließlich nur die Option bleibt, einen starken Anführer zu wählen, der faktisch die Befugnisse eines Monarchen besitzt."

Der Schmerz der Niederlage im Kalten Krieg sitze in Russland "sehr tief", ähnlich wie in den genannten Epochen Frankreich und Deutschland herbe Niederlagen zu verarbeiten hatten: In Deutschland war es der verlorene Erste Weltkrieg, in Frankreich der Untergang Napoleon Bonapartes. Putin habe das "Gefühl der Erniedrigung" weiter angefacht: "Es war nicht ganz unbegründet, dieses Gefühl, aber jetzt ist es eine Emotion, die ganz Russland einfach verbrennt."