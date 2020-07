Darum prägt Ludwig Ganghofer unser Bayern-Bild noch heute

Nein, Ganghofer war kein Altbayer wie viele meinen, sondern ein waschechter Oberschwabe. Geboren am 7. Juli 1855 in Kaufbeuren, aufgewachsen in Welden nördlich von Augsburg. Erst mit 20 Jahren erblickte der Förstersohn mit dem wilden Lockenkopf, Geheimratsbart und Zwicker zum ersten Mal die Alpen – am Königssee, wo sonst (!) –, und war so ergriffen, dass er sie zum Fundament seines Lebens machte.

Der Erfolg: 40 Millionen verkaufte Hochland-Romane – "Büchl" wie er seinen Förster Kluibenschädel in "Das Schweigen des Waldes" sagen lässt. "Wenn ich a Büchl lies, möchte ich mei Freud dran haben", lässt Ganghofer ihn räsonieren: "Sonst pfeif ich auf die ganze Dichterei!"

Idylle total

Und so waren sie auch, die gut 100 Bücher: "Büchl im Feiertagsgwandl". Von Armut, Elend, sittlichem Verfall, Korruption ist nicht die Rede. Die beginnende Industrialisierung, die Verelendung der Arbeiter, wie bei Lena Christ oder Josef Ruederer, spielen keine Rolle.

Die Ganghofer-Bücher standen wie üppige Kommoden des Gelsenkirchner Barock protzig im Herrenzimmer: Hochlandromane mit glitzernden Almen und saphierenen Seen; Jäger und Förster, saubere Sennerinnen und sittsame Mägde, verwaiste "Zigeunermädln" und edle Gutsherren – das ist sein Personal. Und über allem thront die hehre, reine Natur: "Nebel kräuselt und flattert", Rauchwölklein schwingen sich über geduckte Hütten empor, Seen liegen wie Gottestränen in der Ödnis eines Felsenkares, scheue Rehe tauchen auf im goldenen Glanz der Morgensonne, stolze Hirsche im Abendschatten des Waldes, geheimnisvoll "überschleiert".

Moral muss sein

Und wie von einem obsessiven Jäger nicht anders zu erwarten, wird das Waidmannswerk auch in höchster Vollendung dargestellt. "Liebe kleine Weiberchen" tun nichts lieber als sich um Kinder und Küche zu kümmern, und unbändige Männer, die vor dem Raufen zuerst drei volle Bierfässer aus dem Fenster schmeißen, stemmen Wirtshaustische, kippen nebenbei einen Schnaps und zwinkern ihrem Gspusi zu. Neid, Hass, Gewinnsucht ziehen ein ins Ganghofersche Gebirgs-Idyll, bis die Natur ein Einsehen hat und eingreift: durch Erdrutsch, Blitz, Donner oder sonstige Katastrophen dem Menschenfrevel Einhalt gebietet.