Darum mag Patricia von der Kelly Family Pfingsten

Nach jahrelanger Pause, schweren Schicksalsschlägen legen sie wieder los. Es herrscht Aufbruchsstimmung bei der Kelly Family. Sechs Geschwister der Familienband wollen wieder gemeinsam von dem singen, was sie erfüllt: von Liebe, Leidenschaft, Schmerz und Hoffnung.

Patricia Kelly: "Pfingsten zeigt, Gott ist Feuer"

Bei ihren Open-Air Konzerten wollen sie, dass der Funke überspringt - gerade jetzt zu Pfingsten. Für Patricia hat das christliche Fest eine besondere Bedeutung: "Pfingsten ist für mich ein sehr wichtiges Fest, weil es bildlich zeigt: Gott ist Feuer. Ich finde das Symbol großartig. Feuer ist etwas, was lebendig ist, was heiß ist, gefährlich. Trotzdem: Wenn wir verliebt sind, haben wir Herzschmerzen, Feuer, also das ist so symbolisch für das pure Leben."

An Pfingsten feiern Christen die Geburtsstunde der Kirche. Nach Kreuzigung und Auferstehung Jesu, was an Ostern gefeiert wird, verlässt Jesus die Erde und fährt gen Himmel. So erzählt es die Bibel. Das Pfingstwunder ereignete sich demnach 50 Tage nach Ostern: An diesem Tag soll der Heilige Geist auf die Jünger Jesu in Jerusalem herabgekommen sein, die zu dieser Zeit sehr traurig und niedergeschlagen waren.

Schwere Zeit liegt hinter der Kelly Familie

Auch Patricia Kelly hat eine solche Zeit erlebt. Sie leidet an dem Streit, der jahrelang unter den Geschwistern herrscht und betet, dass die Familie wieder zusammenkommt. Im Interview mit dem BR sagt sie: "Ich glaube, für mich persönlich, dass Pfingsten Leben ist und es zeigt, dass Gott mehr ist als wir sind (...) und dass Gott uns mit diesem 'Feuer' erfüllen kann."

Konzerttour der Kelly Family durch Bayern

Und tatsächlich: Nach jahrelanger Pause kommt ein Teil der Kelly Family wieder zusammen. An Himmelfahrt 2019 haben sie ihre neue Konzerttour in Bayern begonnen. Patricia Kelly glaubt, dass der Heilige Geist daran nicht ganz unschuldig ist: "Man beschreibt ihn als leisen Wind, der im Hintergrund wirkt, ohne dass wir ihn merken. Aber er lenkt die Dinge. Das glaub ich."