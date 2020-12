Darum legt sich George Clooney mit Orbán und Johnson an

Und auch mit dem britischen Premierminister Boris Johnson hat Clooney noch eine Rechnung offen. Bei der Promotion für seinen Film "Monuments Men" (2014) über eine amerikanische Armee-Einheit, die in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs in ganz Europa Raubkunst der Nazis sicherstellte, hatte Clooney angeregt, ob Großbritannien nicht die einst nach London überführten Marmor-Skulpturen vom Parthenon in Athen an Griechenland zurückgeben sollte. Der damalige Botschafter Großbritanniens beim Osmanischen Reich hatte die Kunstwerke Anfang des 19. Jahrhunderts mit Genehmigung der örtlichen Behörden aus der Tempelanlage herausbrechen und verschiffen lassen.

Boris Johnson will er einen Kamm schicken

Clooney zeigte sich amüsiert darüber, dass Boris Johnson ihn seinerzeit mit Hitler verglich, denn der Politiker hatte behauptet, der Schauspieler mache sich ebenso wie der NS-Diktator der Verschleppung von Kunst schuldig, wenn er die Rückgabe der Marmor-Pretiosen an Griechenland verlange. Augenzwinkernd gestand Clooney dem "Guardian", dass er Johnson in gewisser Weise seine Ehe verdanke, denn seine jetzige Frau Amal sei damals als Anwältin von Griechenland angeheuert worden. Bei einem vertraulichen Abendessen habe sie ihn mit Details zur Rechtslage versorgt - der Beginn einer romantischen Beziehung: Im September 2014 heirateten sie in Italien: "Beim nächsten Mal, als ich mich öffentlich über die Angelegenheit der Marmorskulpturen äußerte, war ich gespickt mit Hintergrundinformationen. Fantastisch!"

Er müsse sich bei Johnson eigentlich bedanken für sein privates Glück, so Clooney: "Ich werde ihm schreiben. Eine Dankesbrief schicken. Und einen Kamm."