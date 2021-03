Darum ist Eddie Murphy jetzt "König von Zamunda"

Diese Komödie hat nun wirklich nicht nach einer Fortsetzung "geschrien", das gibt sogar Eddie Murphy im Interview mit der "New York Times" freimütig zu. "Der Prinz von Zamunda" sorgte 1988 zwar für volle Kinos und viele Lacher, doch die Geschichte vom afrikanischen Luxus-Prinzen Akeem, der sich in den USA auf die Suche nach einer emanzipierten Braut macht, war mit dem Happy End dann auch so harmonisch abgeschlossen wie ein solides Märchen. Deshalb lehnte Hauptdarsteller Murphy nach eigenen Worten lange Zeit auch Ideen für eine Fortsetzung ab. So wollte Regisseur Ryan Coogler ("Black Panther") den populären Schauspieler Michael B. Jordan als Sohn des Prinzen besetzen und die ganze Story noch mal erzählen, was Murphy nicht überzeugte.

Schwarzenegger machte Eddie Murphy "weich"

Erst, nachdem der Film zum "Kult" wurde, Stars wie Beyoncé und Jay-Z bei Halloween-Partys im "Zamunda"-Look aufkreuzten und sich Arnold Schwarzenegger 2015 per Computer für "Terminator: Genesys" verjüngen ließ, wurde Murphy "weich" und liebäugelte damit, diesen technischen "Jungbrunnen" auch mal auszuprobieren. Belohnt wurde die Mühe zumindest bei Filmkritikern bisher nicht. "Der Prinz von Zamunda 2", der ab heute Abend auf Amazon Prime zu sehen ist, wird als "schwacher Aufguss" mit allerdings himmelschreienden Kostümen (Variety) und "seichtes Klassentreffen mit nicht genug Eddie Murphy" (The New Yorker) abgetan. CNN will beim Angucken immerhin "eine Menge Spaß" gehabt haben, verwies aber auch darauf, dass die Komödie auf ein breites Live-Publikum zielte und viel verliert, wenn das Gemeinschaftserlebnis im Kino nicht möglich ist.