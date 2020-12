Darum ist das Wiener Neujahrskonzert 2021 ein Hoffnungsschimmer

Bereits zum sechsten Mal wird Stardirigent Riccardo Muti am ersten Januar am Dirigentenpult des Wiener Musikvereins stehen. Doch dieses Mal ist das Neujahrskonzert für ihn ein besonderes: "Es ist sehr seltsam für mich. Selbst im Hotel ist keiner, niemand. Man hat das Gefühl in einer Situation wie in einem Horrorfilm zu sein." Es habe zwar Diskussionen gegeben, wie das Konzert trotz Corona und Lockdown stattfinden könne. Eine Absage der Veranstaltung sei aber nicht im Raum gestanden, so der 79-jährige Muti. "Wir können Musik, Kultur und Theater nicht abschaffen. Auch nicht in einer Pandemiesituation wie dieser. Der Musikverein zum ersten Mal ohne Musik am ersten Januar wäre wie ein Grab. Ein schlechtes, negatives Zeichen."