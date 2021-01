Darum ist Bernardine Evaristo die Autorin der Stunde

Als Roman über race und gender wurde Bernardine Evaristos preisgekröntes Werk "Mädchen, Frau etc." oft besprochen. Doch die Autorin meldet Zweifel an: Natürlich gehe es um Rassismus und Gendergerechtigkeit, aber es handele sich nicht um einen didaktischen Roman, sondern um einen zutiefst menschlichen. Familienbunde, Liebesbeziehungen, erhebende und bittere Gefühle, die jeder Mensch kennt, stehen im Zentrum, sagt Evaristo, und der Roman gibt ihrer Einschätzung Recht.

Generationenkonflikte und Friedensangebote

Die Geschichte von Hattie kann das beweisen, eine resolute alte Dame ist das, die sich nicht scheut, Forderungen und Verletzungen der jungen Generation in eine größere Perspektive zu rücken. Hattie ist 93, "Tendenz steigend", wie uns die Erzählstimme mitteilt, was wiederum Grund dafür sein könnte, dass sich Hattie die Namen ihrer Enkel und Urenkel längst nicht mehr merken kann. Aber sie weiß ganz genau, wie gern sie Megan/Morgan hat. Als Mädchen geboren, schlüpfte Megan nur widerwillig in rosa Kleider. Heute versteht sich Morgan weder als Frau noch als Mann: "Sier", nicht-binär, erklärt Morgan, und ist verletzt, als die alte Dame, die kein Problem hat mit Morgans Leben, den sprachlichen Wandel zum nicht-binären Personalpronomen nicht mehr mitmacht.

Aber statt selbst verletzt zu sein, wäscht Hattie Morgan den Kopf: Sie sei in den Zwanzigerjahren geboren, sagt sie: "Du verlangst zu viel von mir, wenn du erwartest, ich könnte auch nur annähernd verstehen, was du da redest. Sei, wer du sein willst, und wir reden einfach nicht mehr drüber".

Schweigen – nur eines der familiären Friedensangebote, die uns Bernardine Evaristo in ihrem Roman vorstellt, in dem sie von zwölf schwarzen Menschen, Mädchen, Frauen aus Großbritannien erzählt. "Diese Charaktere repräsentieren für mich die Bandbreite, wer wir sind in dieser Gesellschaft", erklärt die Autorin und präzisiert, dass es nicht ihr Ziel sei zu definieren, festzuschreiben: "Einige Leute sagen: Dies ist das Porträt schwarzer Frauen in Großbritannien, so sind sie. Nein, nein, nein. Ich erkunde nur Möglichkeiten, wie wir in dieser Gesellschaft sein können."

Achtsame Erzählerin

Evaristo lässt ihre Leserin nie die Verbindung zu und sicher nicht: die Achtung vor den Charakteren verlieren, was schon eine Leistung ist, bei den unterschiedlichen Leben und Zeiten, zu denen Evaristo Zutritt gewährt.

Aber da liegt immer genug Kenntnis und Zugewandtheit, genug Ironie, aber auch Wärme im Blick, sodass weder die junge Figur, die um sprachlichen Wandel kämpft, ihrer Würde beraubt wird, noch die Großmutter, die entscheidet, schon genug Kämpfe ausgefochten zu haben.

Und so bleibt man dem Reigen an Lebensgeschichten einfach treu, freut sich, in einem Kapitel die Mutter, im anderen die Tochter und irgendwann noch die Großmutter zu beobachten: in ihrem Kampf um Freiheit, in ihrem Schmerz über den Rassismus, der in jeder Generation anders ins Leben dringt, aber auch beim Entdecken ihrer Körper und Gefühle. Wie sie in ihren Betten neue Haut und unbekannte Berührungen ausprobieren zum Beispiel oder wie sie sich auf ebendieses Bett werfen, weil die Tochter mit den Enkelkindern die Stadt verlässt.