Darum brauchen wir laut Enrico Brissa jetzt Schwarz-Rot-Gold

Völlig zutreffend bemerkt der Autor, dass die Bonner Republik bis 1990 ohne Pathos auskam, ohne nationale Gefühle. Kein Geringerer als der erste Bundespräsident Theodor Heuss sagte ja mal, er liebe nicht Deutschland, sondern seine Frau. Soviel emotionale Distanz hält Brissa in der Berliner Republik für falsch: "Gefühle sind natürlich in erster Linie eine Privatsache, aber kein Staat, kein Gemeinwesen funktioniert ohne eine Bindung der Bürger an den Staat. Das kann man unterschiedlich bezeichnen, als Loyalität, Patriotismus, Verfassungspatriotismus oder wie auch immer, aber jedes Gemeinwesen ist davon abhängig."

"Symbole entschiedener nutzen"

Das Buch ist voller nachdenklicher und witziger Anekdoten, nicht nur über die deutschen Farben, auch über den staufischen Adler aus dem Mittelalter und die Nationalhymne. Vor allem aber hat Brissa ein sehr ernstes Anliegen: "Insbesondere die letzten sechs Jahre, seit Beginn von Pegida, zeigen doch eine Tendenz, dass die Nationalfarben anders interpretiert werden, als es eigentlich richtig ist. Das hängt auch mit der Nutzung und der Inszenierung in den sozialen Medien zusammen. Ich glaube einfach, wir können uns das nicht leisten. Wir haben keine anderen Symbole, das sind unsere Symbole, wir müssen sie besetzen, entschieden nutzen und dürfen sie nicht als herrenlos anderen überlassen, damit die sie umdeuten und okkupieren."

Schon beachtlich, was sich zwischen dem deutschen Sommermärchen bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 und heute getan hat: Damals war Deutschland ein paar Wochen von Fahnen überflutet, heute herrscht schwarz-rot-goldener Katzenjammer. Und was Werbeartikel in diesen Farben betrifft, ist Brissa ohnehin zurückhaltend: "Das ist jetzt nicht so meins. Ich finde, dass ist auch ein bisschen schwer mit der Würde in Einklang zu bringen. Im Fußballstadion vielleicht, aber ansonsten würde ich davon eher abraten."

Ein lesenswertes und unterhaltsames Buch über die Schwierigkeit der Deutschen mit ihren Farben und Symbolen. Aber was ist in Deutschland eigentlich schon einfach?

Enrico Brissa: Flagge zeigen! Warum wir gerade jetzt Schwarz-Rot-Gold brauchen, ist im Siedler-Verlag erschienen.