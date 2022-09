Darum beschwört Putin die Furien: "Arien der Macht" in Weimar

Nein, Wladimir Putin hat seine nächtliche Kriegserklärung an die Ukraine am 24. Februar bekanntlich nicht gesungen, aber was er sagte, das war so bedrohlich, so aggressiv und so pathetisch wie eine Rache-Szene aus einer Händel-Oper. Da musste der polnische Theatermacher Krystian Lada auch gar nicht lange suchen, er lässt in seinem Theaterprojekt auf dem Kunstfest Weimar den Original-Putin einspielen und steigert dessen hasserfüllte Emotion dann ins wahrhaft Barocke: Countertenor Théo Imart beschwört wild bewegt die Rache-Göttinnen aus der gleichnamigen Bravour-Arie der Oper "Serse" (1738): "Grausame Furien aus schrecklichen Tiefen bespeit mich mit schwarzer Galle. Soll die Welt einstürzen, die Sonne sich verdunkeln, wenn sie die Wut sieht, die sich in meinem Herzen regt."

Schwarze Flagge der Vernichtung

Das passt so furchteinflößend gut zum Inhalt von Putins Drohungen und Einschüchterungsversuchen, dass gar nicht viel Bühnenaufwand nötig ist, um das Ganze zu einem fulminanten Theatererlebnis zu machen. Von vier Beleuchtungstürmen suchen sich Scheinwerferkegel ihre Ziele, als ob Wachen nach Flüchtigen Ausschau halten. Das Publikum wird davon teilweise geblendet. Auf die Psychologie von Führungskräften verstand sich Händel, da ist es völlig einerlei, ob der durchgedrehte Machthaber Russland regiert oder Persien: Er ist so oder so gewohnt, dass sich die Welt um ihn dreht.