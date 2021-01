Warum der Umweltthriller "Dark Justice" nicht überzeugt

Dem Film fehlen die Graustufen

Leider haben sich Regisseur Pol Cruchten und Drehbuchautor Thomas Richardson für die einfältigste Variante eines Umweltthrillers entschieden: Die Bösen sind böse und die Guten gut, Punkt. Dem Film mangelt es an differenzierten Charakteren – und die Dialoge klingen bisweilen, als wäre es das Ziel gewesen, Komplexität oder gar Raffinesse um alles in der Welt zu vermeiden.

Auch die in "Bad Banks" so überzeugend ambivalent agierende Désirée Nosbusch kann "Dark Justice" nicht retten. Sie spielt hölzern und uninspiriert – ein Lehrbeispiel dafür, was Schauspielerführung ausmacht oder eben nicht. Der Film von Pol Cruchten hat zwar einen guten Plot, aber er erzählt eine eigentlich aufregende Geschichte ohne Witz, ohne Spannung und vor allem ohne Originalität. Am Ende gibt es noch ein paar Bilder von einer Ölpest, damit wirklich jeder kapiert, was auf dem Spiel steht. Nur: Mit Filmen wie "Dark Justice" lässt sich unser Planet sicher nicht vor dem Untergang bewahren.

Verpassen war gestern, der BR Kultur-Newsletter ist heute: Einmal die Woche mit Kultur-Sendungen und -Podcasts, aktuellen Debatten und großen Kulturdokumentationen. Hier geht's zur Anmeldung!

Aktuelle Debatten, neue Filme und Ausstellungen, aufregende Musik und Vorführungen... In unserem kulturWelt-Podcast sprechen wir täglich über das, was die Welt der Kultur bewegt. Hier abonnieren!