"DARK": Irgendwie fängt irgendwann irgendwo die Zukunft an

Die Serienschöpfer Jantje Friese und Baran bo Odar haben den roten Faden der Ariadne bestens im Griff. Sie verweben die typisch deutsche Atomangst mit einer global ansprechenden Bildsprache und Zitaten von Nietzsche, Schopenhauer, Einstein und sogar Nena zu einer größenwahnsinnigen Serienmythologie. Die Figuren diskutieren über Zeitreise-Paradoxien, verbauen das Higgs-Boson-Teilchen in eine Zeitmaschine und spinnen versehentlich eine Familientragödie antikem Ausmaßes quer durch die Zeit – und schließlich sogar über Spiegelwelten hinweg.

Kein Anfang und kein Ende

Über all dem schwebt die berühmte Frage nach dem Ursprung: Huhn oder Ei - was war zuerst da? Das sogenannte Bootstrap-Paradoxon, eine Kausalschleife, führt dazu, dass Dinge immer wieder auf die selbe Weise geschehen, ohne einen Anfang zu haben. Und so haben auch die Familien in Winden keine Wahl: ihr Weg ist vorherbestimmt. Für die Serienschöpfer Baran bo Odar und Jantje Friese ein wichtiges Thema, erzählen sie im offiziellen Aftershow-Podcast zur Serie. Mit der Entscheidung zwischen Determinismus oder dem freien Willen müsse man sich automatisch beschäftigen, wenn man eine Zeitreisegeschichte erzählt, sagt Friese: "Weil wir generell eher Anhänger des kausalen Determinismus sind, fanden wir das die viel, viel spannendere und interessantere Art zu erzählen. Man ist auf einen geschlossenen Kreislauf zurückgeworfen in dem die Figuren die ganze Zeit versuchen auszubrechen und nach einem freien Willen zu leben. Das funktioniert halt überhaupt nicht und man rennt immer wieder gegen die Wand, löst Dinge aus, die einem später selber Schmerzen zufügen werden." So wie der Zeitreisende Jonas, der mit seiner Zeitreise auch den Tod seines Vaters verhindern will – und ihn durch sein Wissen überhaupt erst auslöst.

Ein echtes "Goodbye"

Trotz aller Komplexität: Das Ende von "DARK" berührt. Es ist ein würdiger Abschied von der besten und ehrgeizigsten Serie, die bisher in Deutschland produziert wurde. Eine Serie, die nicht auf die Anziehungskraft eines Bestsellerromans bauen konnte, wie etwa "Babylon Berlin"; die kein erfolgsgarantierender Krimi ist. Sondern eine epische, in sich geschlossene Tragödie, die ihr Publikum an dessen Grenze bringt. Das sieht auch Hauptdarsteller Louis Hofmann so: "Ich war sehr befriedigt mit dem Ende und auch diesen Charakter jetzt gehen zu lassen. Das ist natürlich auch anstrengend, über dreieinhalb Jahre hinweg so eine Figur immer so leicht an der Oberfläche zu lassen. Und Jonas ist jetzt keine leichte Figur, er ist eine schwere und sehr sensible und schmerzhafte Figur."

Es lohnt sich, dran zu bleiben. Denn dem Finale von "DARK" gelingt etwas sehr seltenes: Es liefert abschließende Antworten. Sogar die auf die Frage nach dem ständigen Regen.

Alle drei Staffeln von DARK sind bei Netflix abrufbar.