Darauf achten Steuerfahnder: "Dinner für Spinner" in München

Schon zwei Mal wurde diese Boulevardkomödie verfilmt, 1998 in Frankreich und 2010 von Hollywood, der Stoff muss also einigermaßen verführerisch sein, und auch Regisseur und Intendant René Heinersdorff setzte auf Bewährtes: Er inszenierte "Dinner für Spinner" vor Jahren für das Theater am Dom in Köln, und wie sich jetzt bei der Wiederaufnahme in der Komödie im Bayerischen Hof erwies, ist das Stück einfach unverwüstlich und immer wieder ein sagenhafter Erfolg - wenn die Inszenierung so rasant und hervorragend gespielt ist wie in diesem Fall.

Ein arroganter Verleger hat sich mit seinen Kumpeln einen Spaß daraus gemacht, regelmäßig irgendwelche "Idioten" zum Essen einzuladen und sich über sie zu amüsieren, hinter deren Rücken natürlich. Die Herrenrunde leistet sich also eine Art "Menschen-Zoo", aus dem sie ab und an aus ihrer Sicht unterhaltsame Exemplare vorführt. Höchst unmoralisch und überheblich, na klar, diese Botschaft des französischen Dramatikers und Filmemachers Francis Veber (heute 85) war damals, bei der Uraufführung 1993 in Paris sonnenklar. Und eines ist ebenfalls vorhersehbar: Die selbstverliebten, hartherzigen Kerle müssen für ihre Arroganz büßen, allen voran der Steuerhinterzieher und millionenschwere Verleger, der in der deutschen Fassung Peter Küsenberg heißt.

Esoterisch beseelte Nymphomanin

Die französische Filmversion war mit achtzig Minuten knapp abendfüllend, die amerikanische Fassung kam auf knapp zwei Stunden und auch an der Komödie im Bayerischen Hof müssen die Zuschauer nicht mehr Zeit mitbringen, einschließlich Pause. Tempo hat die Story also und das Timing der Gags stimmt auch, denn der fernsehbekannte Tom Gerhardt als naiver Finanzbeamter und vermeintlicher "Idiot" Matthias Bommes und sein Gegenspieler, der ebenfalls viel beschäftigte TV-Darsteller Moritz Lindbergh als Verleger legen ein fulminantes Rede-Duell hin, bei dem das Telefon keine geringe Rolle spielt, denn angerufen wird ständig irgendwer.

Was besonders überzeugt: Keiner von beiden kokettiert mit dem Publikum, was die Prominenz oft mit sich bringt. Sie spielen absolut glaubwürdig, textsicher, konzentriert und leisten sich keinerlei "Hänger", was bei Schauspielern, die überwiegend vor der Kamera stehen, keineswegs eine Selbstverständlichkeit ist. Das machte beim Publikum so gute Laune, dass sich Gerhardt im Schlussapplaus für die freundlichen Reaktionen eigens bedankte.

Lehrreich ist der Abend auch

So ist zeitgemäßes Boulevardtheater ein Selbstläufer: Mit einem modernen Komödienklassiker aus Frankreich, einem Regisseur, der stets die Uhr im Auge hat und Schauspielern, die ihre Geschichte vorleben statt aufsagen, darunter Esther Kuhn in einer Doppelrolle als krisenerprobte Ehefrau und esoterisch beseelte Nymphomanin, Steffen Laube als cooler Romanautor und Stefan Preiss als umtriebiger Mönchengladbach-Fan und Steuerfahnder.

Eines der wenigen Beispiele, wo die Theaterfassung mit der Filmversion mithalten kann. Und lehrreich ist der Abend auch: Dass teurer Bordeaux-Rotwein mit einem Spritzer Essig "an Körper gewinnt", war bisher fraglich. Und dass Steuerfahnder bei Schmutzrändern an der Wand sofort an weggeschaffte teure Kunstgegenstände denken, dürfte gerade im reichen München nicht wenige interessieren. In jeder Hinsicht ein lohnendes Vergnügen!

Bis 25. Juni in der Komödie im Bayerischen Hof in München