"Dante plus 700": Italien feiert heute seinen Nationaldichter

Ausstellungen, Konferenzen und Symposien haben den vor sieben Jahrhunderten verstorbenen Dichter schon seit Beginn des Jahres hochleben lassen. Der alte Streit zwischen Florenz und Ravenna, wer nun die eigentliche Dante-Stadt ist, hat sich längst entschärft. Die bedeutendste Ausstellung des Dante-Jahres unter dem Titel "Dante. La Visione dell'arte" mit 300 Leihgaben wird entsprechend in der mittig zwischen Florenz und Ravenna gelegenen Stadt Forlì gezeigt. Wegen des Corona-Lockdowns wurde sie verspätet eröffnet.

Längst gilt Dante als nationale Ikone und Symbol für die Einheit des Italiens. In der Corona-Pandemie wurde er als Hoffnungsbringer beschworen, der in der "Göttlichen Komödie" den Weg aus höllischen Tiefen in himmlische Höhen weist. Dies galt vor allem am "Dantedì", dem erst letztes Jahr eingeführten Dante-Tag am 25. März, der in diesem Jahr zum zweiten Mal in einen Lockdown fiel. Vor ganz kleinem Publikum, darunter Staatspräsident Sergio Mattarella und Kulturminister Dario Franceschini, rezitierte der Schauspieler und Komödiant Roberto Benigni im Quirinalspalast in Rom einen der 100 Gesänge der "Göttlichen Komödie" – auswendig, versteht sich. Schon vor vielen Jahren hatte sich der Oscar-Preisträger mit seiner phänomenal erfolgreichen Tour "Tutto Dante" durch die Städte des Landes als beseelter Rezitator bewiesen.

Humorvolle Begegnung mit dem Werk des Säulenheiligen

Dass man sich dem Nationalidol auch von der heiteren Seite nähern kann, zeigt die Ausstellung "Dante plus 700" gleich neben dem Dante-Mausoleum, in der Streetart-Künstler ihrer Phantasie freien Lauf ließen: Dante mit Zigarette im Mund, mit einer Taucherbrille vorm Gesicht, einem Laptop auf dem Schoß oder einem Herzluftballon mit der Aufschrift "Beatrice I love you" in der Hand.

Und jeden Abend, wenn es beginnt zu dämmern in Ravenna, dann schlägt die Stunde der Rezitatoren. Immer um 18 Uhr lesen vor dem Mausoleum Frauen und Männer die gesamte "Göttliche Komödie", je einen Gesang pro Tag. Der einhundertste dürfte am 19. Oktober erreicht werden. Die Lektüre wird täglich im Internet übertragen. Etwa zehn Minuten dauert es, einen "Canto" vorzulesen. Danach läutet die kleine Glocke im Park hinter dem Grabmal 13 Mal.

Den Livestream "Ravenna per Dante" mit den 18-Uhr-Lesungen findet man unter http://dpaq.de/6Pwft.