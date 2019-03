Warum der Nahe Osten nicht untergehen wird

Wenn man Ihr Buch liest, drängt sich der Eindruck auf, dass es gar nicht in erster Linie darum geht, in welchem Staat die Menschen leben wollen, sondern eher die Gesellschaftsform zur Debatte steht.

Das betrifft natürlich nicht nur Syrien, sondern auch Libyen, Jemen, den Irak, Saudi-Arabien. Die Staaten letztendlich, an denen man ablesen kann, dass nicht nur das Image des Staates, sondern der Staat als solcher versagt hat. Das konnte man auch daran beobachten, dass es plötzlich eine Organisation gab, die von sich behaupten konnte, sie sei ein Staat: der sogenannte „Islamische Staat“. Erstaunlich war doch, wie viele Menschen das Narrativ übernommen haben, es handle sich beim IS um eine staatliche Organisationsform mit Verwaltung, Armee, Müllentsorgung und so weiter. Auch viele westliche Experten sind dem gefolgt. Und mein Eindruck ist, dass in dem Moment, in dem der Staat eigentlich nur noch negativ belegt ist, also dazu da, um Leute zu erpressen oder im schlimmsten Fall mit Bomben zu bewerfen, jeder ankommen und sagen kann: Ich mach einen Staat auf und errichte das Kalifat wieder. Ich glaube, die Frage, was ein Staat ist, was für Aufgaben er hat, ist eine ganz elementare und muss neu beantwortet werden.

Aber es geht ja noch viel tiefer, oder?

Ja, es müssen große Fragen neu beantwortet werden: Wer sind wir eigentlich? Wollen wir in dieser Form miteinander leben? Da kommt man natürlich schnell an einen Punkt, wo man Diskriminierung überwinden muss beziehungsweise juristische Gleichstellung für die verschiedenen Religionen schaffen muss. Denn es gibt natürlich verschiedene Rechtskulturen. Das islamische Recht, das Recht für konfessionelle Minderheiten etc.. Das muss alles diskutiert werden. Letztendlich glaube ich auch, dass wir aufhören müssen, Gesellschaften in Mehrheiten und Minderheiten einzuteilen zugunsten radikaler Gleichberechtigung. Das widerspricht natürlich dem Bild, das viele in Europa haben.

Der Blick von außen auf den Nahen Osten ist sehr klischeebehaftet. Sie setzen dagegen die Idee von Digital Arabia. Davon habe ich noch nie gehört.

Dieser Punkt war auch für mich neu. In der gängigen Fachliteratur oder in Sachbüchern liest man bisher sehr selten über die arabische Digitalisierung und die großen ökonomischen Herausforderungen, die sie birgt. Das Besondere ist hier aus meiner Sicht, dass wirklich mal Europa und die arabische Welt in einem Boot sind. Bisher reden wir immer davon, dass die Region sich demokratisieren, öffnen, entwickeln, ihr Investitionsklima verbessern soll und was weiß ich nicht alles, aber wir tun das ja immer aus unserer Perspektive. Also: Europa weiß wie es läuft, und die arabische Welt soll es nachmachen. Bei der Digitalisierung und der Transformation der Volkswirtschaften ist es anders. Auch wir in Europa haben letztendlich noch keine Antwort darauf gefunden, wie wir eigentlich mit dieser Entwicklung umgehen, dass sich unsere Wirtschaft und unsere Produktionsverhältnisse durch die Digitalisierung, durch Robotik, durch maschinelles Lernen extrem verändern werden. Dass dabei viele Arbeitsplätze verloren gehen werden, aber möglicherweise auch ganz neue Chancen entstehen. Das wird in vielen Ländern der arabischen Welt ein noch größeres Problem sein. Nehmen Sie Länder wie Tunesien oder Ägypten, wo viele Menschen sowieso schon in prekären Verhältnissen leben und deren Wirtschaften vor allem durch billige Lohnarbeit funktionieren. Internationale Konzerne lassen dort günstig produzieren, das sind die ersten Jobs, die wegfallen. Aus gutem Grund versuchen natürlich auch Politiker in der Region diese Entwicklung nicht zu sehr zu diskutieren, weil sie dann eingestehen müssten, dass sie keine Antwort darauf haben. Und das haben wir gemeinsam. Alle befinden sich in einem Szenario, in dem sie davon ausgehen müssen, dass die USA und China die digitale Wirtschaft unter sich aufteilen, und die Araber und die Europäer dann möglicherweise nur noch Konsumenten oder Zulieferer sein werden. Darauf eine gemeinsame Antwort zu finden, halte ich für eine extrem spannende Herausforderung.

Haben Sie ein Beispiel dafür, wie so eine Idee einer digitalen arabischen Welt auch das Verhältnis zwischen Europa und dem Nahen Osten auf ein anderes Fundament setzen könnte?

Eines der Ergebnisse meiner Recherchen ist, dass die arabische Welt erstaunlicherweise gute Voraussetzungen für eine Digitalisierung hat. Die Experten gehen davon aus, dass, wenn ein System erst mal modernisiert ist, aber eben noch analog funktioniert, es besonders schwer zu verändern ist. Wenn ein System aber noch nicht gar so weit ist, kann man quasi nochmal von Null starten, also direkt digital. Nehmen Sie ein Land wie Irak, wo wahnsinnig viel zerstört ist und viel Infrastruktur brachliegt. Möglicherweise kann man dort mit einer digitalen Verwaltung besser arbeiten und Korruption vermeiden. Letztendlich ist die gesamte arabische Welt da gar nicht so schlecht aufgestellt, denn die Sprache ist extrem wichtig. Da haben Sie ja mehrere hundert Millionen Menschen zwischen Marokko und dem Persischen Golf, die eine Sprache sprechen, Arabisch. Also ein sehr großer Markt, der sich direkt anbietet für so eine Art von digitaler Vernetzung. Wir haben im Libanon, in Tunesien, Ägypten eine ganze Reihe wirklich heller Köpfe. Junge Leute, die digitale Systeme und Produkte entwickeln und auch Unternehmen gründen wollen. In dem Punkt kann sich die arabische Welt eigentlich wunderbar entwickeln. Zumal es auch Staaten mit viel Geld in der Region gibt, insbesondere die Golfstaaten. Natürlich hat das auch immer negative Seiten und hängt mit dem Problem der digitalen Überwachung zusammen, aber das betreiben diese Staaten ohnehin schon.

