Daniel Craig spielt Macbeth: "Die schnellste Story von allen"

An Shakespeare "Macbeth" hat Daniel Craig keine guten Erinnerungen: Er spielte in dem Stück schon vor dreißig Jahren die Titelrolle, als er noch in der Schauspielschule war. Es gab englischsprachige Aufführungen im ungarischen Budapest, und die sollen nicht sonderlich überzeugend gewesen sein, so der 007-Darsteller am Mittwochabend in der US-Talkshow mit Moderator Steven Colbert, mit dem er übrigens beim Armdrücken die Kräfte maß. Seine Ausbildung absolvierte Craig von 1988 bis 1991 an der Londoner Guildhall School of Music and Drama, wo auch Ewan McGregor, Orlando Bloom und Joseph Fiennes lernten.

Immerhin sei "Macbeth" wohl das "schnellste" und kürzeste aller Stücke des englischen Klassikers und jeder könne die Handlung nachvollziehen. Zur Vorbereitung auf die Inszenierung am Longacre-Theater in New York scheut sich Craig nach eigenen Worten nicht, bei Kollegen, die die Rolle vor ihm gespielt haben, "schamlos" abzuschauen.

Das einzige "anständige Ehepaar" bei Shakespeare?

Allerdings hält er viele frühere Inszenierungen für "Blödsinn". So glaubt er nicht, dass die diabolische Lady Macbeth ihren lethargischen Mann zu allen Untaten treibt. Vielmehr hätten die beiden schottischen Edelleute wohl schon oft insgeheim beim Abendessen darüber geplaudert, wie es wäre, den Königsthron an sich zu reißen.

Sie seien diesbezüglich absolut gleichberechtigt: "Ich glaube, sie sind das das einzige anständige Ehepaar bei Shakespeare, und sie lieben sich sehr, sind aber auch sehr ehrgeizig. Und abgesehen von dem bisschen Mord wären sie ein echt gutes Paar", so Craig unter dem Gelächter der Zuschauer.

"Macbeth" sei in jedem Fall eine "großartige Show" voller "Sex, Blut und Gewalt für die ganze Familie", so Craig ironisch. Deshalb werde das Stück wohl auch so häufig aufgeführt. Und damit der Saal nicht nur mit den üblichen Theaterfans gefüllt wird, haben Sponsoren dafür gesorgt, dass mindestens 2022 Tickets kostenlos an Schüler und Studenten aus "bildungsfernen Haushalten" abgegeben werden. Es sei ihm ein großes Anliegen, der schwer gebeutelten Theaterbranche wieder auf die Beine zu helfen, sagte der Schauspieler. Er selbst fühle sich schließlich zur Theaterfamilie gehörig.

Craig war am Broadway schon "Jago"

Für Craig ist es übrigens nicht die erste Erfahrung in Amerikas wichtigstem Theaterviertel. Er war hier schon 2016 als Bösewicht Jago in Shakespeare "Othello" zu sehen und bekam dafür gute Kritiken. Zuvor glänzte er am Broadway im Kannibalen-Krimi "A Steady Rain" (2009) nach der Lebensgeschichte des Serienkillers Jeffrey Dahmer und in Harold Pinters Beziehungsdrama "Betrogen" (2013).

Film- und Theater-Produzentin Barbara Broccoli hat nach Informationen der "New York Times" schon vor Jahren mit Craig eine mögliche "Macbeth"-Produktion angedacht: "Ich bin begeistert, das die jetzt nach Bond kommt, weil es mir nach 16 Jahren Zusammenarbeit mit dem Mann natürlich schwer gefallen ist, die Beendigung zu akzeptieren. Daher muntert es mich auf, dass wir so kurz nach dem Finale seines Bond-Zyklus an etwas anderem weiterarbeiten."

Sie sei sich mit Craig darüber einig, "Macbeth" in der laufenden Saison herauszubringen, um bei der wirtschaftlichen Erholung der Theaterbranche nach der Pandemie-Krise mitzuhelfen: "Es waren schreckliche 18 Monate für alle, und das Live-Theater wurde fürchterlich beschädigt. Er möchte wirklich zurück auf die Bühne und die Leute ermutigen, an den Broadway zurückzukehren - es ist für uns alle vom kulturellen und gesellschaftlichen Standpunkt her wichtig."

Musik von Gaelynn Lea

Und so sollen am 29. März die in New York üblichen Voraufführungen beginnen, die Premiere ist für den 28. April vorgesehen. Die Laufzeit wird mit zunächst fünfzehn Wochen angegeben, die Musik soll die kleinwüchsige Folksängerin und Violinistin Gaelynn Lea beisteuern. Die Regie wird der vielfach ausgezeichnete und sehr gefragte Sam Gold übernehmen, der neben dem erwähnten "Othello" mit Craig zuletzt 2019 Shakespeares "König Lear" mit Glenda Jackson herausgebracht hat: "Ich bin außer mir vor Freude, an dieser Saison bei der Wiederauferstehung des Theaters teilzuhaben und mit zwei so großartigen Schauspielern an einem der herausforderndsten Dramen arbeiten zu dürfen." Als blutrünstige Lady Macbeth ist Ruth Negga vorgesehen, die am Broadway den Hamlet spielte, also eine Männerrolle, aber im selben Stück auch schon als Ophelia brillierte.

"Macbeth" ist am Broadway nicht gerade selten: Es gab bereits 47 Inszenierungen, zuletzt 2013 mit Ethan Hawke in der Hauptrolle.