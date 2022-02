Damit ärgerten die Briten Hitler: "Me and My Girl" in Passau

Die Zuschauer in Passau bei der Premiere waren jedenfalls zu Recht hingerissen von diesem leider nur noch selten gespielten "Me and My Girl". Es geht darin um einen ungehobelten Kerl, der durch Erbschaft plötzlich Schlossherr wird und dem gute Manieren beigebracht werden sollen, nein: müssen! Das erinnert schwer an das populäre, knapp zwanzig Jahre später uraufgeführte Musical "My Fair Lady", wo ja das zunächst ordinäre Blumenmädchen Eliza Doolittle fit gemacht wird für die feinere Gesellschaft.

Hätte genauso gut umgekehrt sein können

Deshalb zitierte Regisseur Stefan Tilch auch ein paar Sätze daraus, wer es bemerkte, und das waren nicht wenige, hatte ein paar Lacher mehr. Erstaunlich, wie gut "Me and My Girl" auf der vergleichsweise kleinen Bühne in Passau funktionierte. Das lag zu aller erst an den offenkundig bestens gelaunten Mitwirkenden, die mit so viel Lebensfreude und Lust an der Satire loslegten, dass auch völlig nebensächlich war, ob sie nun englisch sangen und deutsch sprachen. Hätte genauso gut umgekehrt sein können.