Dahoam is Dahoam feiert 15-jähriges Jubiläum mit den Fans

Montag bis Donnerstag, zuverlässig um 19.30 Uhr läuft die bayerische Familienserie "Dahoam is Dahoam" – und das seit 15 Jahren! Der TV-Dauerbrenner ist die beliebteste Vorabendserie im BR, bis zu 800.000 Zuschauer bundesweit schalten je Episode im Fernsehen ein – hinzu kommen über 20 Millionen Mediatheks-Abrufe allein im ersten Halbjahr 2022.

Nicht nur die Bayern lieben ihre halbstündige Auszeit vom oft stressigen Alltag. In den vergangenen 15 Jahren erlebten die Zuschauerinnen und Zuschauer neue und alte Freundschaften, neun Hochzeiten (in diesem Jahr sogar die erste lesbische Vermählung) sowie ein Ehegelübde, acht Scheidungen und fünf Beerdigungen – dazu etliche Stunden Beziehungs-Trubel und mindestens ebenso viele Versöhnungen – über 6.000 Sendeminuten füllt die Serie pro Jahr.

"Was ich von Anfang an mitgenommen habe in Lansing ist, dass wir die kleinen Geschichten erzählen. Also keine großen Verfolgungsjagden, wo es überall brennt. Ich habe Gäste eingeladen, brauche Knödel und habe keinen Topf – auch das kann ein Problem sein. Wir erzählen das normale Leben sympathisch und spannend", sagt Horst Kummeth, der in der Soap Roland Bamberger spielt.

Für die Serie arbeiten insgesamt rund 130 Mitarbeitende aus den unterschiedlichsten Bereichen, beispielsweise Cast, Redaktion, Produktion, Technik, Maske, Ausstattung.

15 Jahre Dahoam is Dahoam: Hinter-den-Kulissen in Lansing

In den vergangenen beiden Jahren waren aufgrund der Corona-Richtlinien öffentliche Auftritte des Ensembles rar – der beliebte Familientag auf dem Drehgelände in Dachau konnte fast nur ausschließlich digital und im TV stattfinden. Jetzt, pünktlich zum 15-jährigen Jubiläum, findet das Familienfest wieder in vollem Umfang statt. Am 8. Oktober erwartet die Gäste unter dem Motto "Ti amo - Lansing!" Unterhaltung für jeden Geschmack und für die ganze Familie, mit einer Mischung aus bayerischem und italienischem Lebensgefühl.

Ein buntes Bühnenprogramm ganz im Zeichen der italienischen Lebensart haben die KünstlerInnen und SchauspielerInnen auf die Beine gestellt. Und auch die beliebten Autogrammstunden und Studiotouren, die einen exklusiven Blick hinter die Kulissen ermöglichen, werden in diesem Jahr wieder angeboten.