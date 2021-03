"Da wollte man nicht ran": Debatte um Benin-Bronzen geht weiter

Die einen sagen, an den Benin-Bronzen klebe Blut, es sei eindeutig Raubkunst, so die engagierte Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy. Es gibt aber auch Experten, die darauf verweisen, dass das Königreich Benin alles andere als friedlich gesinnt war, dort Hinrichtungen und Menschenopfer üblich gewesen seien. Täter und Opfer wären demnach nicht so ohne Weiteres auseinander zu halten. So die Göttinger Ethnologin Britta Hauser-Schäublin.

Und in Nigeria gab es lange Zeit wenig Interesse am Erbe von Benin-City: "Es war ja nicht so, dass die Gegenseite jährlich angeklopft hätte", so Hermann Parzinger. Nach der Unabhängigkeit vieler afrikanischer Staaten in den fünfziger und sechziger Jahren habe es zwar frühe Bestrebungen gegeben, geraubte Kunstwerke zurückzufordern, doch das sei dann "eingeschlafen".

"Gebt uns diese Objekte zurück"

Doch schon vor einigen Jahren forderte der nigerianische Museumschef Theophilus Umogbai in einem Interview mit der Deutschen Welle die Bronzen zurück: "4000 Objekte wurden 1897 geraubt, das ist ziemlich genau die Anzahl, die heute in Europa ist. Auch, wenn später vielleicht einige Objekte legitim erworben wurden, kann man doch nicht weg diskutieren, dass die große Mehrheit durch den Raub nach Europa kam. Gebt uns diese Objekte zurück, dann können wir meinetwegen auch über die Bronzen sprechen, die angeblich keine Raubkunst sind."

Es wurde viel geredet, wenig getan. Stattdessen sollte das Berliner Humboldt Forum im dortigen neu aufgebauten Stadtschloss mit einer Ausstellung eröffnet werden, in der auch Benin-Bronzen zu sehen gewesen wären. Ein Unding, so Kritiker, und ein Armutszeugnis für den deutschen Umgang mit dem Kolonialismus. Und selbst Jan Böhmermann wurde in seiner Satire-Show im ZDF aufmerksam: "Die Benin-Bronzen sind ganz klar geklaut, es ist Raubkunst, aber statt dass wir sie zurückgeben, stellen wir sie uns ins Museum, demnächst im Humboldt Forum, in unserem alten, neuen Berliner Schloss. Ein Schloss, das beweist, wir Deutsche können alles, sogar die Geschichte rückgängig machen, es sei denn, jemand bittet uns, geklaute Sachen zurückzugeben, dann können wir die Geschichte leider nicht rückgängig machen, aber immerhin gibt es da einen Raum der Stille im Museum, da kann man sich reinsetzen und über die Kolonialzeit mal gemeinsam schweigen."