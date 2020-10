Da wird uns heiß: Wittenbrink-Abend in der Theaterakademie

Ganz schön spooky, dieser Abend: Da sitzen die Zuschauer in einem schummrigen, schwarz ausgemalten Saal an Bistro-Tischen, im weiten Abstand natürlich, und schauen auf eine riesige, weiße Daunen-Decke. Sieht eher aus wie eine Sarg-Polsterung als kuschelige Bettwäsche. Und das in diesen Zeiten, wo sowieso jeder ständig an Tod und Verfall erinnert wird, wo die ganze Welt dahinsiecht. Hätte also eine total deprimierende Angelegenheit werden können, wenn sie nicht so witzig gewesen wäre!

Ode auf die Wasserleichen

Und das liegt natürlich zuerst an Franz Wittenbrink, der diesen Liederabend rund ums Lebensende vor gut zwanzig Jahren für die Salzburger Festspiele zusammengestellt hat. Immer wieder ein Genuss, dieses wild-verschmitzte Potpurri von der "Satisfaction" der Stones über Nina Hagens "Mir ist heiß" bis zu "Ich wollt ich wär ein Huhn" der Comedian Harmonists anzuhören. Und dabei sterben die drei Frauen auf der Bühne der Theaterakademie August Everding jede Menge Tode - und "rühmen" auch noch Wasserleichen, weil die so schön weich sind - gemeint ist hier der österreichische Dichter Gerhard Rühm, der sich diesen Text einst einfallen ließ! Gut, dass wegen der Pandemie an den Tischen nichts serviert wurde, weder Speisen, noch Getränke, sonst hätte das im wortwörtlichen Sinne übel enden können.