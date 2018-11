Da tanzt das Porzellan: "Die Schöne und das Biest" in München

Makláry László hat alle Stürme überstanden

Zur Vorweihnachtszeit ist die "Schöne und das Biest" ein Selbstläufer, klar: Schon 2014/15 machte die Inszenierung des Budapester Operetten-Theaters am Deutschen Theater München Station, wurde bereits damals hier und anderswo viel gelobt. An der Isar ist sie jetzt noch bis Mitte Dezember zu sehen, danach in Nürnberg, Essen, Köln und Berlin. Der Bedarf an dieser Art sternenfunkelnder Romanze ist groß. Doch obwohl das Musical schon lange unterwegs ist und alle Beteiligten im Tournee-Stress sind: Es ist der Produktion nicht anzusehen. Tadellos und geschwind klappt der aufwändige Umbau auf der Bühne, und wenn mal die "Showtreppe" im düsteren Schloss wackelt, so ist das dem Eifer der hinauf huschenden Mitwirkenden geschuldet, nicht den Technikern. Auch der Ton ist bestens, leider oft eine Schwachstelle. Die musikalische Leitung hat der inzwischen 68-jährige Maestro Makláry László übernommen, ein "Urgestein" der Operette, der bei der "Fledermaus" ebenso zu Hause ist wie bei Disney. Seit 1979 ist er Generalmusikdirektor in Budapest, hat dort alle politischen Stürme überstanden, und das waren und sind bekanntlich einige.