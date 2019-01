Da steppt das Känguru: "Ball im Savoy" in Nürnberg

Sorgsam rekonstruierte Original-Fassung

Danny Costello hatte als Choreograph alle Mitwirkenden in richtige Champagner-Seligkeit versetzt, nicht nur das Tanzensemble, auch den bestens gelaunten Chor. Der versprühte soviel Lebensfreude, dass der Flitterregen am Ende fast schon überflüssig wirkte. Gut, dass Paul Abraham seit ein paar Jahren wieder präsent ist auf deutschen Spielplänen, und zwar nicht mit weich gespülten, verfälschten Partituren aus der Nachkriegszeit, sondern in sorgsam rekonstruierten Original-Fassungen. Die traurige Ironie: im Exil in Amerika fiel er trotz seiner Liebe zum Jazz beim dortigen Publikum durch und landete in der Nervenklinik. Er soll dort mit weißen Handschuhen ein unsichtbares Orchester dirigiert haben.

