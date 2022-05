"Da läuft was schief": So schimpfen Russen auf ihre Führung

Dass für Russland "alles nach Plan" verläuft, diesen Unsinn will nicht mal mehr der belarussische Diktator und Putin-Kumpel Alexander Lukaschenko verkaufen: Er sagte bei einem Treffen mit seinem Sicherheitsrat in Minsk, der russische Angriff auf die Ukraine lasse die Fähigkeiten auch der belarussischen Armee doch in einem ganzen anderen Licht erscheinen: "Logistische Unterstützung in einer modernen, scheinbar superrevolutionären, modernisierten Armee spielt heute nach wie vor eine entscheidende Rolle."

Der Kriegsverlauf habe ihn viel "gelehrt", seine Ansichten hätten sich völlig geändert, etwa was die Bedeutung von Lebensmittel- und Treibstoffversorgung angehe. Seinen eigenen Oberbefehlshaber will Lukaschenko ermahnt haben: "Schau dich um und ziehe deine Schlussfolgerungen."

Dieser Maxime folgen nach Angaben von Pentagon-Quellen inzwischen auch russische Offiziere, etwa Bataillonskommandeure, die sich den Anweisungen ihrer Generäle zunehmend widersetzten.

"Entscheidung offenbar mit Gewalt getroffen"

Das Unbehagen am Stellungskrieg ist auch in Russland selbst mit Händen zu greifen, und manche suchen inzwischen nach Verantwortlichen: "Viele haben das Gefühl, dass etwas schief gelaufen ist", schreibt die "Prawda". Die "Weisheit der Befehlshaber" wird offen in Frage gestellt: "Schnelligkeit ist bei einer Militäroperation eine der Voraussetzungen für den Erfolg. Die zweite ist die Planungstiefe bzw. der Grad der Detailliertheit. Offenbar wurde die Entscheidung mit Gewalt getroffen."

Durch den Abbruch der Offensive rund um Kiew seien "kostbare Zeit, Menschen und Ausrüstung" verloren gegangen, der Feldzug habe buchstäblich "unterwegs" neu konzipiert werden müssen. Soweit die offene Kritik an der militärischen Lage - doch für Putin dürfte der Protest gegen die Elite heikler sein.

Russische Reiche wollen nicht verzichten

So ist in der "Prawda" zu lesen, in den USA würden reiche Politiker demonstrativ für einen symbolischen Dollar Jahresgehalt Ämter übernehmen. Als Beispiele werden neben Donald J. Trump so prominente Republikaner wie Arnold Schwarzenegger, Michael Bloomberg und Mitt Romney genannt. Eine vollständigere Liste findet sich in der englischsprachigen Wikipedia: "Mir ist kein einziger Fall bekannt, in dem einer der russischen Reichen materielle Privilegien abgelehnt hätte. Und das, obwohl wir sehr wohlhabende Leute an der Macht haben, angefangen beim Ministerpräsidenten selbst", so Autor Oleg Podgoretsky.

"Keine Idee außer Karriere und Geld"

Er schlug vor, dass sich russische Führungskräfte sämtlich mit dem "Existenzminimum" begnügen, solange der Krieg andauert. Außerdem sollten die Reichen "spezielle Kriegsanleihen" zeichnen, wie während des Ersten Weltkriegs üblich. Das Land sei "in Clans aufgeteilt", die von Gier, einem "ungesunden Konsumverlangen", Arroganz und der Abwesenheit jeglicher Moral geprägt seien: "Wenn früher Menschen dem Land wegen einer Idee und der gemeinsamen Sache gedient haben, gibt es jetzt keine andere Idee als Karriere und Geld."

Dmitri Medwedew, ehemals russischer Präsident, jetzt Scharfmacher als stellvertretender Vorsitzender im Sicherheitsrat, wird sogar persönlich attackiert: Vor seinem Besuch 2018 im Moskauer Vorort Krasnogorsk sei die Wandmalerei "In der Wahrheit liegt die Kraft" eigens übermalt worden: "Sagte er damals als Premierminister womöglich nicht die Wahrheit, um uns nicht stärker zu machen? Oder log er für die Wahrheit?"

"Oberschicht hat sich längst abgenabelt"

Nun ist die "Prawda" von jeher antikapitalistisch und den russischen Kommunisten verpflichtet, aber auch im Wirtschaftsportal "Regnum" wird offene Kritik an der Elite deutlich: "In unserem Land hat sich die Oberschicht längst von den Menschen und der Heimat abgenabelt - seit sie aufgehört hat, mit ihnen zu leben und sie auszubeuten."

Letzteres sei zum Beispiel in der Ära der Leibeigenschaft und der Großgrundbesitzer der Fall gewesen. Die Menschen seien in Russland vor allem seit den neunziger Jahren zu "Konsumenten" umerzogen worden: "Ist es möglich, diese Spaltung und das sehr ideologisch aufgeladene Konsumverhalten in dem System, in dem wir leben, zu überwinden? Ich denke, wenn es um eine völlige Abschaffung geht, nein: Es ist seine Essenz."

Dennoch sei eine "patriotische Politik" machbar, und zwar umso mehr, "als westliche Pfründe den politischen und wirtschaftlichen Eliten neuerdings grundsätzlich verschlossen" blieben. Mit anderen Worten: Von den Sanktionen erwartet dieser Kommentator eine "Bekehrung" der russischen Eliten - weg von der Völlerei, hin zur "kargen" Vaterlandsliebe.

"Unsere Elite ist nicht die effektivste"

Der stellvertretende Chefredakteur der Zeitschrift "Expert", Peter Skorobogaty, leistete sich in einer aktuellen Analyse für das "Zentrum für Angewandte Forschung und Programme (PRISP)" den Luxus, die Lage Russlands jeweils getrennt für russische Optimisten und Pessimisten aufzubereiten. Für Schwarzseher schreibt er: "Haben Sie unsere Eliten gesehen? Sie waren zu Innovationen und dem Ersatz importierter Waren nicht fähig, als sie in noch Petrodollars badeten. Warum sollte es jetzt eine personelle Erneuerung geben? Im Herbst wird jeder die Tiefe des Abgrunds sehen, soziale Unruhen werden beginnen und die Einstellung der Menschen zur 'Spezialoperation' wird sich dramatisch ändern."

Für Zuversichtliche hält Skorobogaty dagegen folgende Vorhersage bereit: "Unsere Elite mag nicht die effektivste sein, aber sie befindet sich bereits in einer halb kriegerischen, hoffnungslosen Situation, und in solchen Momenten zeigt Russland bahnbrechende Ergebnisse."

"Bildung der Eliten überschätzt"

Autor Andrei Kolesnikow, ehemals Mitarbeiter der regierungsnahen "Iswestija" und Kolumnist für das Wirtschaftsblatt "Wedomosti", sagte jetzt im Interview mit der russischen "New Times": "Vielleicht haben wir die Grundbildung unserer Elite überschätzt. Unter ihnen gibt es von Natur aus kluge Menschen, ein paar mit einem scharfen Verstand, manchmal ungezügelt, aber es gibt auch große Bildungslücken. Das sehen wir natürlich daran, dass Wladimir Putin neuerdings zum wichtigsten Geschichtslehrer des Landes geworden ist. Seine Vorstellungen von Geschichte werden tatsächlich zum einzig gültigen Lehrbuch. Das ist eine sehr ernste psychische Katastrophe."

"Sie halten einfach die Klappe"

Im russischen Oppositionsportal "Projekt-Media" haben sie sich die Mühe gemacht, nachzuzählen, wie oft Putin seit Kriegsbeginn am 24. Februar den Fortschritt der von ihm befohlenen Offensive bewertet hat. Demnach werden die Abstände zwischen seinen diesbezüglichen Wortmeldungen anders als beim ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskij immer länger: "Die oberste Führung Russlands hat ihren eigenen Weg gefunden, mit Versagen an der Front und Verwirrung in den Köpfen fertig zu werden. Putin und [Verteidigungsminister] Schoigu, Russlands oberste Militärführer, beschlossen, einfach die Klappe zu halten."